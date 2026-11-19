Sanremo. L’indagine che nei giorni scorsi aveva portato alla notifica di un’informazione di garanzia al direttore generale di Amaie Energia e Servizi, Luca Pesce, nell’ambito degli accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti, si interseca ora con il più ampio fascicolo della Procura di Imperia sui finanziamenti all’associazione civica Anima, dalla quale sarebbe poi nata la lista che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Alessandro Mager.

Un ulteriore avviso di garanzia è stato infatti notificato anche all’imprenditore Marco Del Gratta, attivo da anni nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti con la società di famiglia Riviera Recuperi Srl, che intrattiene da tempo rapporti commerciali con Amaie Energia.

È proprio questo intreccio di rapporti a essere ora al centro degli approfondimenti. Da una parte i contributi versati ad Anima, dall’altra le attività contrattuali intercorse negli anni tra Amaie Energia e le imprese riconducibili a Del Gratta per il trattamento del materiale proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni serviti dalla partecipata.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire tempi, modalità e natura dei rapporti economici e di verificare se vi siano elementi di collegamento tra i finanziamenti effettuati in favore del movimento civico e gli affidamenti gestiti dalla società pubblica. A chiarire la posizione di Del Gratta interviene il suo difensore, l’avvocato Filippo Pirisi, che sottolinea come il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e ricostruisce sia il finanziamento ad Anima sia i rapporti imprenditoriali con Amaie Energia.

«E’ importante precisare che non c’è stata alcuna chiusura di indagini nè, tantomeno, richiesta di rinvio giudizio, e che l’iscrizione nel registro degli indagati è più un atto dovuto che altro. Il mio assistito, Del Gratta, si è subito reso disponibile e ha messo, liberamente, a disposizione degli investigatori quanto richiesto. Già il 21 ottobre, ho depositato in Procura un’istanza di immediata archiviazione per cui ci rimettiamo, con estrema serenità e fiducia, alla determinazione del pubblico ministero.

E’ importante precisare – presente il legale – che la liberalità (di importo meramente simbolico) eseguita verso ANIMA non solo è avvenuta prima della candidatura dell’avvocato Mager e della costituzione della sua lista elettorale, ma che, in ogni caso – come peraltro hanno già rilevato gli stessi investigatori che ne hanno acquisito i documenti – Riviera Recuperi S.r.l. ha sempre rispettato ogni adempimento formale relativo alla dovuta trasparenza per questo tipo di operazioni, ed in particolare l’indicazione della posta a bilancio e nelle scritture di rilievo pubblico.

Rispetto, poi, ai rapporti con AMAIE, è significativo precisare che la trattativa di cessione di ramo d’azienda iniziò già prima della presidenza Tommasini e che, in ogni caso, fu Riviera Recuperi a rifiutare la proposta di euro 3.850.000 (e non AMAIE a ritirarla, come è stato erroneamente scritto da alcuni organi di stampa). Il prezzo proposto, infatti, non venne ritenuto sufficiente a fronte del fatturato di Riviera Recuperi, estremamente superiore, anche alla luce del fatto che, nei rapporti fra le due, solo un quarto del fatturato di Riviera Recuperi proviene dalla stessa Amaie Energia. Non corrisponde al vero neanche che gli affidamenti avvenissero per proroghe, essendosi Riviera Recuperi regolarmente aggiudicata numerose gare – fra cui l’ultima a febbraio 2026 – proprio dopo che la gara precedente fosse andata addirittura deserta».

Sul fronte di Luca Pesce, il coinvolgimento nell’indagine era emerso già nei giorni scorsi, dopo gli accessi della Guardia di Finanza prima a Palazzo Bellevue e successivamente nella sede di Amaie Energia. I suoi legali, Giambattista Petrella, Bruno Di Giovanni e Gianluca Rudino, avevano spiegato che l’iscrizione del direttore generale nel registro degli indagati veniva considerata «semplicemente un atto dovuto, utile per approfondire le indagini già in corso», aggiungendo che Pesce è «assolutamente sereno, in quanto estraneo ad ogni ipotesi di reato». La difesa aveva inoltre comunicato la decisione di non opporsi all’acquisizione di chat e documenti e la consegna spontanea di ulteriore materiale agli investigatori.

Il quadro investigativo appare quindi più articolato rispetto a quello emerso inizialmente. Gli accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti e sui rapporti contrattuali di Amaie Energia vanno ora a incrociare il fascicolo relativo ai finanziamenti ad Anima, nel quale risultano già coinvolti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Mager (in veste di ex vice presidente dell’associazione politica) e l’ex presidente dell’associazione ed ex presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini.