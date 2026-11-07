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Incendio al grattacielo di Oneglia, intervengono i vigili del fuoco
7 novembre 2026 | 18:04
Rogo domato senza necessità di evacuare l’edificio
Imperia. Incendio al grattacielo di Oneglia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in serata per spegnere le fiamme divampate all’interno di Palazzo Andrea Doria.
Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe avuto origine al quarto piano, probabilmente da un cassetto contenente della carta. Il personale intervenuto sul posto è riuscito a domare rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero ad altri locali. Non è stato necessario evacuare l’edificio.