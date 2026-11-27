Fino a domenica 29 novembre|
Inaugurata la prima edizione di “Sanremocasa” il salone dell’abitare tra design e atmosfera natalizia
L’intento è quello di valorizzare le eccellenze e le professionalità del territorio, offrendo al contempo un punto di riferimento concreto a chiunque stia progettando di rinnovare, ristrutturare o semplicemente ripensare i propri spazi domestici
Sanremo. Il Palafiori apre le sue porte al mondo dell’abitare, del design e del benessere domestico. A tal proposito, è stata inaugurata questa mattina la prima edizione di “Sanremocasa“, il nuovo salone espositivo che fino a domenica 29 novembre trasformerà il cuore della città in una vetrina dedicata alle ultime tendenze per la casa e alla qualità della vita.
A tagliare il nastro di questo debutto fieristico erano presenti le istituzioni, insieme ai rappresentanti del tessuto imprenditoriale locale, tra cui il senatore Gianni Berrino, gli assessori comunali Silvana Ormea e Alessandro Sindoni, insieme al presidente di Cna Imperia Graziano Poretti, e i membri del direttivo Simone Cutellè ed Enzo Palladino. Un parterre che testimonia la volontà di fare sistema per arricchire il calendario degli eventi cittadini anche nei mesi autunnali.
Il progetto nasce, infatti, dalla sinergia tra Gruppo Eventi – forte dell’esperienza ormai consolidata con il format Casa Sanremo – e Master Sanremo, realtà specializzata nell’organizzazione di fiere attraverso il marchio Master Expo, con la preziosa collaborazione di Cna. L’intento condiviso è quello di valorizzare le eccellenze e le professionalità del territorio, offrendo al contempo un punto di riferimento concreto a chiunque stia progettando di rinnovare, ristrutturare o semplicemente ripensare i propri spazi domestici.
La collocazione in calendario non è stata lasciata al caso. Scegliendo il fine settimana del Black Friday, alle porte delle festività natalizie, gli organizzatori hanno voluto creare un’occasione vantaggiosa sia per gli espositori sia per il pubblico, che tra gli stand potrà trovare promozioni e offerte studiate ad hoc per l’evento.
Ma “Sanremocasa” non è pensata soltanto per gli addetti ai lavori o per chi è a caccia dell’affare per l’arredamento. Accanto agli spazi dedicati all’interior design e alle soluzioni abitative, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle feste grazie all’allestimento di un suggestivo villaggio natalizio, dominato da un grande treno in legno. Un dettaglio scenografico pensato appositamente per attrarre le famiglie e regalare un momento di magia ai più piccoli, accompagnando la città verso l’ingresso nel vivo della stagione natalizia.
Per questa prima edizione, il vero banco di prova sarà la risposta dei visitatori nel corso del weekend. La scommessa degli organizzatori è chiara: trasformare questo primo appuntamento in un punto fermo della programmazione sanremese, dimostrando che la Sanremo sa essere attrattiva e vivace anche attraverso proposte fieristiche tematiche, capaci di unire commercio, artigianato e intrattenimento.