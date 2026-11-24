Imperia. Il comune ha approvato il masterplan per ridisegnare il fronte mare portorino. Con determina del 23 novembre, si chiude positivamente la conferenza dei servizi avviata nell’aprile del 2025. A promuovere l’iniziativa sono alcuni concessionari che hanno costituito il Consorzio Stabilimenti Balneari Imperia per realizzare congiuntamente opere pubbliche nell’ambito del percorso per ottenere nuovi titoli demaniali, secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta il 25 luglio 2024.

Il piano, elaborato dall’architetto Mario Clemente Rossi e presentato il 21 febbraio 2025 dall’ex assessore Gianmarco Oneglio, legale rappresentante dell’organismo, vede lavorare fianco a fianco amministrazione e imprenditori, con il duplice obiettivo di proteggere la costa dalle mareggiate e rafforzare l’offerta turistica cittadina attraverso servizi più moderni, accessibili e sostenibili.

Per contrastare l’erosione delle spiagge situate immediatamente a ponente del molo di sopraflutto che delimita il bacino portuale sono previste due tipologie di lavori: l’estensione del pennello esistente e il ripascimento. Il cuore dell’intervento riguarda l’allungamento del cosiddetto Buraxen di circa cinquanta metri, attraverso una barriera soffolta posta a un metro e mezzo sotto il livello del mare. La struttura sarà realizzata con massi naturali di grandi dimensioni, disposti su una base in pietrame e geotessile, con accorgimenti antisismici per ridurre eventuali assestamenti.

Le simulazioni hanno preso in esame onde con altezza significativa fino a 4,2 metri, considerando eventi con un periodo di ritorno centennale. In questi scenari, una volta completata l’infrastruttura, al contatto con la riva raggiungerebbero circa 1,7 metri, con una riduzione dell’energia superiore al sessanta per cento. Accanto alle misure di protezione dall’erosione è prevista la creazione di un nuovo percorso pedonale che collegherà il pennello a via Boine e alle spiagge libere, eliminando le barriere architettoniche e garantendo una maggiore fruibilità degli spazi pubblici.

La sistemazione del manufatto contempla anche il ripristino e la modellazione della testata, un prolungamento sommerso di circa trenta metri e la realizzazione di una promenade arricchita da giochi di luce e acqua. Sulla sommità troverà spazio un approdo temporaneo per piccole imbarcazioni e tender degli yacht in transito verso la Costa Azzurra, consentendo un collegamento diretto con Borgo Marina e le sue attività turistiche e commerciali. Dopo oltre un anno e mezzo di verifiche e approfondimenti, sono arrivati i pareri favorevoli degli enti competenti, tra cui Regione Liguria, soprintendenza e capitaneria di porto.