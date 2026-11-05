Imperia, via l’asfalto per fare posto agli alberi: il progetto da 1,8 milioni di euro

Imperia. Fa più rumore un albero che viene abbattuto o cento nuovi che vengono piantati? Imperia si prepara a un imponente piano per il verde pubblico, in gran parte già avviato, che punta a un futuro più green, letteralmente. Un investimento da 1 milione e 800mila euro per aumentare le alberature, ridurre le superfici asfaltate e migliorare il microclima cittadino. A presentare il programma è stato il sindaco Claudio Scajola, che ha ribadito la volontà dell’amministrazione di incrementare il patrimonio arboreo, sostituendo gli esemplari compromessi e recuperando le aree che necessitano di maggiore attenzione.

«Noi vogliamo verde curato», ha spiegato il primo cittadino. «Gli alberi “brutti” sono quelli che sono stati potati male, cresciuti attraverso interventi sbagliati oppure abbandonati. Quelli irrecuperabili vanno eliminati e sostituiti. Ci vogliono più piante di quelle che ci sono e in ogni zona dove operiamo aumentiamo le piantumazioni». Scajola ha ricordato la bonifica di spazi precedentemente utilizzati come discariche e la manutenzione dei parchi storici, distinguendo tra essenze ad alto fusto, capaci di garantire ombra e contribuire all’ossigenazione, e arbusti ornamentali destinati a migliorare l’aspetto delle zone cittadine.

Il sindaco ha quindi annunciato l’avvio del Bosco Urbano sul lungomare, dove saranno collocati oltre cento nuovi esemplari e verrà eliminato quasi un quarto dell’asfalto esistente per limitare l’accumulo di calore. Annunciata inoltre l’apertura del Parco dell’Energia, fissata per il 23 novembre, dalle 11 alle 18. L’area sarà denominata Parco Urbano dell’Energia e farà parte di un sistema di tre giardini collegati, insieme al Parco Urbano San Leonardo e a quello del Galeone. Per tutelare la vegetazione è già stata predisposta un’ordinanza che disciplinerà la fruizione e la conservazione del nuovo spazio pubblico.

A entrare nel dettaglio degli investimenti è stata quindi l’assessore Ester D’Agostino., «Per ogni pianta che abbiamo dovuto eliminare ne abbiamo messe a dimora altre 13», ha sottolineato l’assessore, evidenziando il rapporto tra le sostituzioni e l’aumento complessivo della vegetazione. Dal 2018 al 2026 sono stati messi a dimora 944 alberi, di cui 384 soltanto nell’ultimo anno. I lavori hanno interessato Borgo Prino, corso Allende, via Agnesi, via Pirinoli, via Scarincio, l’Imperia Compiuta e i giardini di città di Rosario. Le specie scelte comprendono Cercis siliquastrum, Melia azedarach, Tamarix gallica, Quercus rubra, Pinus pinea, Cedrus atlantica, Cedrus dell’Himalaya e Magnolia grandiflora. Nel 2025 il censimento contava 4.083 piante. Considerando le aggiunte e i 30 abbattimenti effettuati per motivi di sicurezza, la crescita registrata nel 2026 è dell’8,7%.