Imperia. L’amministrazione comunale imperiese avvia un’indagine di mercato per individuare operatori economici a cui affidare la gestione dei veicoli fuori uso e in stato di abbandono rinvenuti sul territorio cittadino. L’obiettivo è garantire interventi tempestivi a tutela della sicurezza stradale, del decoro urbano e dell’ambiente, senza alcuna spesa per l’ente. Con determina del 25 novembre, firmata dal comandante della polizia locale Alessio Moriano, sono stati approvati l’avviso pubblico esplorativo e la relativa modulistica per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il servizio comprenderà il prelievo, il trasporto presso centri autorizzati, la custodia gratuita per l’intera durata del procedimento, la cancellazione dai pubblici registri, la messa in sicurezza, il recupero e la demolizione dei mezzi, compresi quelli gravati da fermo amministrativo fiscale, qualora sussistano i presupposti di legge. Le imprese potranno sostenere economicamente l’attività attraverso l’eventuale valorizzazione dei componenti e dei materiali recuperabili, nel rispetto delle autorizzazioni possedute. Non saranno garantiti quantitativi minimi di conferimento né diritti di esclusiva. Ogni intervento dovrà essere disposto dal comando della polizia locale.