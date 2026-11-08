Imperia, un pomeriggio dedicato al musicista Emilio Lepre a 101 anni dalla scomparsa

Imperia. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oneglia rende omaggio al musicista Emilio Lepre, in occasione del 101° anniversario della sua scomparsa, con un pomeriggio dedicato alla sua figura e alla sua eredità artistica. L’appuntamento è per domenica 8 novembre alle 17, nel teatro di via Santa Lucia 14, nell’ambito della rassegna «100 anni».

Dopo gli incontri dedicati a Luciano Berio e Giuseppe Manera, la Soms prosegue il percorso alla riscoperta dei protagonisti della storia musicale, in collaborazione con il Circolo Amici della Lirica e con il patrocinio del comune di Imperia.

Il programma prevede la proiezione di video e fotografie dedicati al maestro, accompagnati dalle esibizioni del Coro Mongioje, diretto da Ezio Vergoli, e degli Equipage Ambassadors, con un repertorio Dixie & Street Parade. Le immagini saranno curate da Gianpaolo Cambiaso, mentre a presentare l’iniziativa sarà Francesco Vatteone.