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Imperia, un pomeriggio dedicato al musicista Emilio Lepre a 101 anni dalla scomparsa
Musica, immagini e testimonianze nel teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oneglia. Ingresso libero
Imperia. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oneglia rende omaggio al musicista Emilio Lepre, in occasione del 101° anniversario della sua scomparsa, con un pomeriggio dedicato alla sua figura e alla sua eredità artistica. L’appuntamento è per domenica 8 novembre alle 17, nel teatro di via Santa Lucia 14, nell’ambito della rassegna «100 anni».
Dopo gli incontri dedicati a Luciano Berio e Giuseppe Manera, la Soms prosegue il percorso alla riscoperta dei protagonisti della storia musicale, in collaborazione con il Circolo Amici della Lirica e con il patrocinio del comune di Imperia.
Il programma prevede la proiezione di video e fotografie dedicati al maestro, accompagnati dalle esibizioni del Coro Mongioje, diretto da Ezio Vergoli, e degli Equipage Ambassadors, con un repertorio Dixie & Street Parade. Le immagini saranno curate da Gianpaolo Cambiaso, mentre a presentare l’iniziativa sarà Francesco Vatteone.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. È consigliata la prenotazione al numero 352 2558633.