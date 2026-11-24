Imperia, torna il consiglio comunale: Imu, imposta di soggiorno e classificazione dell’Incompiuta
All’ordine del giorno la programmazione triennale delle opere pubbliche e due mozioni della minoranza
Imperia. Bilancio, tributi e viabilità saranno al centro della prossima seduta del consiglio comunale, convocatoper lunedì 30 novembre, alle 17. Dopo le comunicazioni del sindaco, l’assise sarà chiamata ad approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029, illustrata dal vicesindaco.
Tre le pratiche di competenza dell’assessore Monica Gatti: le aliquote Imu per il 2027, la conferma dell’addizionale Irpef relativa al medesimo esercizio e la dodicesima variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Spetterà all’assessore Gaggero presentare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 e la proposta di classificazione dell’ex strada 449, l’Incompiuta, nella categoria E-bis, ovvero «strada urbana ciclabile», con la conseguente definizione delle fasce di rispetto.
In discussione anche il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e gli indirizzi per la determinazione delle tariffe della piscina comunale, in attuazione dell’accordo di cooperazione stipulato con la Federazione italiana nuoto. Entrambi gli argomenti saranno illustrati dall’assessore Roggero.
A chiudere i lavori, due mozioni della minoranza. Il consigliere Ivan Bracco propone il posizionamento di una targa commemorativa sotto i portici di calata Cuneo, a Oneglia, per ricordare il salvataggio del porto del 24 aprile 1945, operato dai militanti delle Squadre di azione patriottica (Sap) del Comitato di liberazione nazionale (Cln).
Lucio Sardi chiede invece l’adozione di un piano straordinario per l’accoglienza, la residenzialità e la mobilità degli studenti del campus universitario di Imperia.