Imperia. Bilancio, tributi e viabilità saranno al centro della prossima seduta del consiglio comunale, convocatoper lunedì 30 novembre, alle 17. Dopo le comunicazioni del sindaco, l’assise sarà chiamata ad approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029, illustrata dal vicesindaco.