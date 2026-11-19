Doppia mobilitazione contro caro vita, precarietà e riarmo. Sindacato e studenti in corteo da Oneglia fino a piazza della Vittoria

Imperia. Studenti e lavoratori scenderanno in piazza domani, venerdì 20 novembre, per protestare contro il caro vita, la precarietà e le politiche di riarmo. All’iniziativa promossa dal collettivo Spiraglio Imperiese si affiancherà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil con lo slogan “Il futuro è adesso”, che coinvolgerà anche il capoluogo ponentino.

I ragazzi manifesteranno per denunciare l’aumento dei costi dell’istruzione, le difficoltà economiche delle famiglie e i tagli alla scuola. Tra i temi sollevati figurano la prevista riduzione di 4.000 docenti e 2.000 lavoratori Ata, le spese militari e l’ipotesi di reintrodurre la leva obbligatoria. «Combattiamo per il nostro futuro, non per le vostre guerre» è uno dei messaggi scelti dagli organizzatori, che richiamano anche le proteste francesi con la frase «Caro scuola? Carovita? Facciamo come in Francia!».

Alla giornata di protesta aderirà anche la Cgil, che ha organizzato una manifestazione nell’ambito dell’astensione generale dal lavoro in tutta la regione. Il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza Ulisse Calvi, a Oneglia, mentre il corteo partirà alle 10 per attraversare via Amendola, via Bonfante, piazza Dante, via della Repubblica e viale Matteotti, fino a raggiungere piazza della Vittoria. Il sindacato chiede salari e pensioni più alti, un sistema fiscale equo e progressivo, maggiori investimenti nella sanità pubblica e misure per contrastare l’inflazione. Tra le rivendicazioni figurano anche il diritto allo studio, l’accesso alla casa, la sicurezza occupazionale e lo stop alla corsa agli armamenti.