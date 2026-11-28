Imperia. Le luminarie natalizie accendono la città, dando ufficialmente il via alle festività. Dopo le celebrazioni dedicate al patrono san Leonardo, Imperia entra nel clima del Natale con il tradizionale appuntamento «Imperia s’illumina», promosso dall’amministrazione comunale con il contributo di Regione Liguria.

Un pomeriggio di festa quello di oggi, sabato 28 novembre, dedicato alle famiglie, con l’animazione di Fortunello, Marbella e degli artisti di Fem Spettacoli, protagonisti dell’intrattenimento rivolto soprattutto ai più piccoli.

L’augurio del sindaco Claudio Scajola è stato quello di trascorrere le festività all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, rivolgendo un pensiero a chi attraversa un momento difficile, nella speranza che la vicinanza e il sostegno reciproco possano contribuire ad alleviare le preoccupazioni di ciascuno.

Il momento più atteso è quello dell’accensione delle decorazioni luminose, che accompagneranno residenti e visitatori per tutto il periodo delle festività, vestendo a festa il centro cittadino. L’iniziativa segna il passaggio dagli appuntamenti in onore del santo patrono a quelli del periodo natalizio.