Imperia. Nuove disposizioni alla circolazione stradale in occasione di Imperia s’illumina, la manifestazione organizzata dal comune e in programma sabato 28 novembre. Con l’ordinanza la polizia locale ha integrato il precedente provvedimento per garantire il passaggio in sicurezza dei veicoli del trasporto pubblico e di quelli aventi una lunghezza superiore a 9 metri.

Nel dettaglio, oltre alle indicazioni già fornite, lungo tutta via de Magny sarà istituito, dalle 15 alle 19, il divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle 16 alle 19 verrà invece invertito il senso unico di marcia, con direzione ponente-levante, contraria rispetto a quella ordinaria. Entrambe le prescrizioni resteranno comunque in vigore fino al termine dell’evento.

Il personale impegnato nei servizi di polizia stradale potrà adottare ulteriori modifiche o deroghe sulla base delle necessità riscontrate sul posto, per assicurare il regolare svolgimento dell’iniziativa.