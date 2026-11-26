Imperia. Diminuiscono gli infortuni mortali sul lavoro in provincia di Imperia, mentre cresce il numero delle denunce per gli incidenti in itinere. È quanto emerso nel corso della riunione dell’Osservatorio provinciale sicurezza sul lavoro, organismo previsto dal protocollo d’intesa per la salute e la tutela dei lavoratori, con il compito di analizzare l’andamento del fenomeno nei settori più a rischio e promuovere iniziative di prevenzione.

All’incontro, presieduto dal prefetto Antonio Giaccari, hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto, della direzione territoriale Inail Savona-Imperia, della sede provinciale Inps, dell’Ispettorato territoriale del lavoro Savona-Imperia, di ATS Liguria-Area sociosanitaria locale 1, della Camera di commercio e delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo.

Dall’esame dei dati è emerso che, negli ultimi anni, il maggior numero di infortuni ha interessato i settori delle costruzioni, della sanità e dell’assistenza sociale, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, delle riparazioni di autoveicoli e motocicli, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei trasporti, del magazzinaggio e delle attività manifatturiere.

Per quanto riguarda le modalità di accadimento, gli incidenti in itinere denunciati nel 2025 risultano in aumento rispetto all’anno precedente. In calo, invece, quelli con esito mortale registrati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025. Alla luce di quanto emerso, i partecipanti hanno concordato sulla necessità di programmare iniziative condivise per la prevenzione degli infortuni, individuando due principali linee di intervento.

La prima prevede una costante attività congiunta di vigilanza da parte di Inps, Inail, Ispettorato territoriale del lavoro e ATS Liguria, anche con il supporto delle forze di polizia, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire ai dipendenti un ambiente sano e sicuro.

La seconda riguarda la predisposizione di percorsi formativi e informativi, finalizzati a rafforzare la cultura della salute e della sicurezza, da organizzare attraverso la collaborazione delle istituzioni competenti e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, produttive e professionali.