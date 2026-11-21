Oltre trenta artisti e associazioni coinvolti a Borgo Marina. Sul palco il Liceo artistico di Imperia e l’indirizzo Grafica e comunicazione di Pieve di Teco. Il consigliere provinciale Enrico Pira ha portato il saluto del presidente Claudio Scajola

Imperia. Dagli acquerelli e dai graffiti del mattino a un video premiato alla Biennale di Venezia. Il Festival delle Arti – I giovani parlano al mondo è stato inaugurato ufficialmente oggi pomeriggio all’Expo Salso, a Borgo Marina, dopo una mattinata di laboratori aperti al pubblico. Con i saluti istituzionali delle 14.30, la giornata si è spostata sul palco, dove il programma ha riunito studenti, artisti e associazioni del territorio.

A rappresentare il presidente della Provincia Claudio Scajola è intervenuto il consigliere provinciale Enrico Pira, che ha inquadrato il Festival nel percorso promosso dall’Unione delle Province d’Italia, con Imperia capofila in Liguria. Dopo le iniziative dedicate allo sport e ai corretti stili di vita, questa tappa mette al centro «le diverse forme di arte come fenomeno di crescita culturale, come inclusione». Pira ha sottolineato il valore della partecipazione delle scuole, citando in particolare l’indirizzo Grafica e comunicazione di Pieve di Teco, e ha invitato le istituzioni a dare continuità al progetto.

La manifestazione rientra in “Trame emotive – Arte e benessere per i giovani”, il progetto che propone l’arte come mezzo per esprimere le proprie emozioni e entrare in relazione con gli altri. È l’aspetto sottolineato anche da Scajola lanciando l’evento. Il presidente ha indicato nella creatività un’occasione di incontro e di inclusione per le nuove generazioni.

Tra gli appuntamenti del pomeriggio, il Liceo artistico di Imperia ha portato in programma VideoArte, progetto vincitore del Leone d’Argento per la Creatività 2025/2026 alla Biennale di Venezia, e Emozioni allo specchio, una performance che intreccia musica ed espressione artistica. Il cartellone ha dato spazio anche al teatro, al canto e agli incontri con gli artisti, accompagnati da Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco.