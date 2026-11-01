Imperia senza padroni: «L’amministrazione cittadina è ancora di centrodestra?»

Imperia. Ecco quanto affermato in una nota del gruppo consiliare Imperia senza padroni.

«Gli ultimi avvenimenti politici a Imperia sollevano un interrogativo che merita una risposta: questa amministrazione si può ancora definire di centrodestra oppure qualcosa sta cambiando negli equilibri politici cittadini?

L’ultimo episodio riguarda la decisione del sindaco di consentire l’esposizione, sulla facciata del Palazzo Comunale, dello striscione di una manifestazione contro il caro vita, politicamente orientata e caratterizzata anche da contestazioni al governo Meloni.

Il diritto di manifestare è sacrosanto e ascoltare i cittadini è un dovere. Ma il Comune è la casa di tutti, non la sede di una parte politica. Mettere la facciata di un edificio pubblico a disposizione di una protesta crea un precedente: da domani, con quale criterio si dirà sì a qualcuno e no a qualcun altro? Sarebbe stato più opportuno mantenere l’istituzione al di fuori delle manifestazioni di parte.

Ma lo striscione è soltanto l’ultimo di una serie di episodi che, letti insieme, fanno sorgere interrogativi sulla collocazione politica del sindaco.

Anche nei rapporti con la Regione sembrano emergere alcune divergenze. Scajola ha recentemente espresso critiche alla riforma sanitaria voluta dal presidente Marco Bucci. Inoltre, non risulta tra le autorità presenti all’inaugurazione della nuova Pigna di Sanremo, alla quale ha partecipato lo stesso Bucci.

E qui emerge una coincidenza quantomeno curiosa: proprio nel pomeriggio dell’inaugurazione era stata convocata l’assemblea dei sindaci della provincia per l’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico. Due appuntamenti istituzionali importanti nella stessa giornata, con orari ravvicinati. Una semplice coincidenza di calendario? Non vi sono elementi per sostenere il contrario, ma la sovrapposizione non è passata inosservata.

Riavvolgendo il nastro, non mancano altri episodi. In consiglio comunale, il sindaco aveva rivolto critiche ad alcuni leader del centrodestra, mentre aveva espresso apprezzamenti per i sindaci di Milano e Sanremo, espressione di percorsi politici diversi da quello del centrodestra.

“Sia chiaro: riconoscere i meriti di amministratori di altre aree politiche non è una colpa, così come criticare una riforma della propria coalizione non significa necessariamente prenderne le distanze. Ma quando gli episodi si moltiplicano, interrogarsi sulla loro coerenza politica diventa più che legittimo”, osserva il consigliere Zarbano.

Rimane poi una questione di fondo: perché un sindaco che ha scelto di tornare ufficialmente in Forza Italia continua a governare attraverso una maggioranza che non espone il simbolo del partito? È soltanto la volontà di conservare una connotazione civica oppure una scelta che consente maggiore libertà di movimento in vista di futuri scenari politici?

Non si pretende che un sindaco debba rinunciare alla propria autonomia di giudizio. Ma autonomia e collocazione politica sono due questioni diverse. E quando si rivendica un’appartenenza, è legittimo chiedere quale significato concreto abbia.