Imperia, sciopero e corteo a Oneglia: lavoratori e studenti contro caro vita e riarmo
La mobilitazione attraversa le vie cittadine.Tomatis (Cgil) critica la manovra di bilancio, Benza (Usb) denuncia i tagli alla scuola pubblica
Imperia. Lavoratori e studenti sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro il caro vita, la precarietà, i tagli all’istruzione e le politiche di riarmo. La mobilitazione è iniziata a Oneglia, dove i manifestanti si sono radunati in piazza Ulisse Calvi per poi dirigersi in corteo lungo le vie cittadine. Presenti la Cgil, Usb e il collettivo Spiraglio Imperiese, con rivendicazioni che spaziano dalle difficoltà economiche delle famiglie alle prospettive delle nuove generazioni.
A spiegare le ragioni dello sciopero è Tiziano Tomatis, della Cgil Imperia, che critica le misure del governo: «La manovra di bilancio penalizza ulteriormente una popolazione ormai allo stremo, soprattutto il ceto medio. Abbiamo problemi legati alle bollette, ai carburanti, alle esigenze abitative e a un lavoro poco pagato, nonostante i dati sull’occupazione che vengono continuamente sbandierati». Per il sindacalista è necessario passare dalle dichiarazioni ai fatti: «Siamo qui per dire basta alla propaganda. Bisogna trovare soluzioni, a partire da un fisco più giusto ed equo, dove chi ha di più paghi di più, per garantire solidarietà a un Paese sempre più in difficoltà. Le persone rinunciano persino a tagliarsi i capelli, risparmiano sulla spesa e sui beni di prima necessità».
Tomatis richiama anche le condizioni dei servizi pubblici: «Abbiamo una sanità che non riesce a garantire assistenza, pazienti che vengono rimandati per la mancanza di medici di medicina generale e scuole fatiscenti, con strutture che non sono nemmeno a norma. Non vediamo investimenti per la salute, la formazione o le necessità abitative. Il peso fiscale continua a ricadere su dipendenti e pensionati». Da qui la partecipazione alla protesta nazionale: «Questa piazza, come altre cento in tutta Italia, manifesta contro un governo che non sta facendo ciò che dovrebbe per i cittadini».
Sul fronte scolastico interviene Michelangelo Benza, rappresentante di Usb, che richiama lo sciopero internazionale degli studenti contro la militarizzazione dell’istruzione e l’economia di guerra. «Da tempo denunciamo la crescente presenza delle forze armate negli istituti e il rischio che queste politiche sottraggano risorse alla formazione pubblica, già penalizzata da riduzioni sempre più consistenti». Benza punta l’attenzione anche sulle retribuzioni del personale: «Siamo probabilmente tra le categorie che hanno perso maggiormente potere d’acquisto negli ultimi anni. Gli stipendi sono fermi al palo e anche l’ultimo rinnovo contrattuale, firmato dalle principali sigle sindacali, prevede aumenti insufficienti rispetto alla crescita del costo della vita».
Il rappresentante Usb contesta poi le trasformazioni del sistema educativo: «Denunciamo riforme pericolose come quella degli istituti tecnici e professionali, con il modello 4+2, che favorisce una presenza crescente dei privati e rischia di impoverire la preparazione culturale generale dei ragazzi. Assistiamo anche a un aumento delle proposte di carriera militare presentate direttamente nelle classi». Tra le richieste del collettivo Spiraglio Imperiese figurano la contestazione della prevista riduzione di 4.000 docenti e 2.000 lavoratori Ata e l’opposizione all’ipotesi di reintrodurre la leva obbligatoria. «Combattiamo per il nostro futuro, non per le vostre guerre» è uno degli slogan scelti dagli organizzatori.
La Cgil partecipa alla giornata con lo sciopero generale «Il futuro è adesso», chiedendo salari e pensioni più alti, un sistema fiscale progressivo, maggiori tutele sociali e misure contro l’inflazione. L’iniziativa coinvolge 100 piazze italiane, con quattro manifestazioni organizzate in Liguria. Il percorso di oggi, partito da piazza Calvi, attraversa via Amendola, via Bonfante, piazza Dante, via della Repubblica e viale Matteotti, fino a raggiungere piazza della Vittoria, dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle diverse realtà presenti.