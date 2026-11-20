Imperia. Lavoratori e studenti sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro il caro vita, la precarietà, i tagli all’istruzione e le politiche di riarmo. La mobilitazione è iniziata a Oneglia, dove i manifestanti si sono radunati in piazza Ulisse Calvi per poi dirigersi in corteo lungo le vie cittadine. Presenti la Cgil, Usb e il collettivo Spiraglio Imperiese, con rivendicazioni che spaziano dalle difficoltà economiche delle famiglie alle prospettive delle nuove generazioni.

A spiegare le ragioni dello sciopero è Tiziano Tomatis, della Cgil Imperia, che critica le misure del governo: «La manovra di bilancio penalizza ulteriormente una popolazione ormai allo stremo, soprattutto il ceto medio. Abbiamo problemi legati alle bollette, ai carburanti, alle esigenze abitative e a un lavoro poco pagato, nonostante i dati sull’occupazione che vengono continuamente sbandierati». Per il sindacalista è necessario passare dalle dichiarazioni ai fatti: «Siamo qui per dire basta alla propaganda. Bisogna trovare soluzioni, a partire da un fisco più giusto ed equo, dove chi ha di più paghi di più, per garantire solidarietà a un Paese sempre più in difficoltà. Le persone rinunciano persino a tagliarsi i capelli, risparmiano sulla spesa e sui beni di prima necessità».

Tomatis richiama anche le condizioni dei servizi pubblici: «Abbiamo una sanità che non riesce a garantire assistenza, pazienti che vengono rimandati per la mancanza di medici di medicina generale e scuole fatiscenti, con strutture che non sono nemmeno a norma. Non vediamo investimenti per la salute, la formazione o le necessità abitative. Il peso fiscale continua a ricadere su dipendenti e pensionati». Da qui la partecipazione alla protesta nazionale: «Questa piazza, come altre cento in tutta Italia, manifesta contro un governo che non sta facendo ciò che dovrebbe per i cittadini».

Sul fronte scolastico interviene Michelangelo Benza, rappresentante di Usb, che richiama lo sciopero internazionale degli studenti contro la militarizzazione dell’istruzione e l’economia di guerra. «Da tempo denunciamo la crescente presenza delle forze armate negli istituti e il rischio che queste politiche sottraggano risorse alla formazione pubblica, già penalizzata da riduzioni sempre più consistenti». Benza punta l’attenzione anche sulle retribuzioni del personale: «Siamo probabilmente tra le categorie che hanno perso maggiormente potere d’acquisto negli ultimi anni. Gli stipendi sono fermi al palo e anche l’ultimo rinnovo contrattuale, firmato dalle principali sigle sindacali, prevede aumenti insufficienti rispetto alla crescita del costo della vita».

Il rappresentante Usb contesta poi le trasformazioni del sistema educativo: «Denunciamo riforme pericolose come quella degli istituti tecnici e professionali, con il modello 4+2, che favorisce una presenza crescente dei privati e rischia di impoverire la preparazione culturale generale dei ragazzi. Assistiamo anche a un aumento delle proposte di carriera militare presentate direttamente nelle classi». Tra le richieste del collettivo Spiraglio Imperiese figurano la contestazione della prevista riduzione di 4.000 docenti e 2.000 lavoratori Ata e l’opposizione all’ipotesi di reintrodurre la leva obbligatoria. «Combattiamo per il nostro futuro, non per le vostre guerre» è uno degli slogan scelti dagli organizzatori.