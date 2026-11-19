Imperia. Oltre trenta realtà del territorio, tra associazioni e singoli artisti, parteciperanno al Festival delle Arti, in programma sabato 21 novembre all’Expo Salso di Borgo Marina, in calata Anselmi 2, dalle 10 alle 18. L’iniziativa rientra nel progetto «Trame emotive – Arte e benessere per i giovani», promosso dall’Unione province d’Italia e coordinato in Liguria dalla Provincia di Imperia in qualità di capofila.

La manifestazione nasce come occasione di incontro e condivisione, con l’obiettivo di valorizzare la creatività locale attraverso diverse forme espressive: arti visive e performative, musica, letteratura, attività manuali e laboratori esperienziali. Al centro il coinvolgimento delle nuove generazioni e delle famiglie, per promuovere la cultura come strumento di relazione, inclusione e benessere. Le associazioni e gli artisti aderenti presenteranno i propri lavori, invitando il pubblico a sperimentare tecniche differenti attraverso workshop e dimostrazioni. Si spazierà dalla ceramica alla scultura, dal ricamo alla pittura, fino alla fotografia, al canto e al teatro. Saranno presenti anche alcune scuole a indirizzo artistico della provincia.

«Sarà una giornata che darà modo alle nuove generazioni di esprimersi, liberando la loro creatività e dando spazio alle loro emozioni. L’arte può essere un mezzo di relazione all’insegna dell’inclusione, portatore di benessere», commenta il presidente della Provincia Claudio Scajola.

La mattinata sarà dedicata ai laboratori aperti al pubblico, con proposte che comprenderanno musica, recitazione, pittura ad acquerello, composizione floreale, graffiti e pirografia. I partecipanti potranno avvicinarsi a linguaggi differenti, mettendosi alla prova sotto la guida delle realtà coinvolte. Dalle 14.30 il programma proseguirà sul palco con i saluti istituzionali, seguiti da presentazioni ed esibizioni. Tra i protagonisti anche le due scuole secondarie superiori a indirizzo artistico della provincia: il liceo artistico di Imperia e l’istituto tecnico di Grafica e Comunicazione di Pieve di Teco.

In particolare, il liceo imperiese presenterà il progetto «VideoArte», vincitore del Leone d’Argento per la Creatività 2025/2026 alla Biennale di Venezia, e proporrà la performance «Emozioni allo specchio», che coinvolgerà gli studenti in un intreccio di musica ed espressione visiva. Il pomeriggio continuerà con spettacoli teatrali, appuntamenti musicali e momenti di confronto con gli autori, che racconteranno il proprio percorso insieme a Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco, accompagnando gli spettatori alla scoperta delle diverse discipline.