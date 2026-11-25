Imperia. La colorazione del manto erboso della nuova area dedicata alle fonti rinnovabili approda in consiglio comunale. A sollevare la questione è Ivan Bracco , attraverso un question time depositato il 24 novembre, all’indomani dell’inaugurazione dello spazio realizzato all’interno del Parco Urbano, sul lungomare Amerigo Vespucci, in collaborazione con Enel e la ditta esecutrice Peverelli Srl.

«Nelle ore immediatamente precedenti e successive al taglio del nastro – riferisce l’esponente della minoranza – diverse segnalazioni fotografiche diffuse dai cittadini hanno documentato la presenza di una vistosa colorazione verde-azzurra spruzzata direttamente su ampie porzioni di prato secco o ammalorato e lungo i bordi dei vialetti (con evidenti sbavature anche sui camminamenti)». Pur riconoscendo l’esistenza di tecniche agronomiche come l’idrosemina e l’utilizzo di pigmenti naturali, Bracco esprime perplessità sulle tempistiche: «L’applicazione effettuata a ridosso dell’evento inaugurale appare come un intervento meramente estetico volto a mascherare lo stato di sofferenza o la mancata riuscita del manto erboso».

L’interrogante domanda quindi all’amministrazione di precisare quale metodologia sia stata adottata, specificando la composizione chimica e organica del prodotto impiegato, nonché le ragioni tecniche od organizzative che avrebbero reso necessaria l’operazione in prossimità della cerimonia. Sul fronte economico, il consigliere vuole sapere se la lavorazione fosse contemplata nel capitolato d’appalto o disposta come prestazione aggiuntiva, indicando l’ammontare complessivo della spesa e distinguendo gli eventuali oneri a carico delle casse municipali da quelli sostenuti dai partner privati o dalle imprese coinvolte.