Imperia, PNRR e opere pubbliche: Zarbano (Imperia senza Padroni) solleva il nodo manutenzioni e costi futuri

Imperia. . Non basta intercettare i finanziamenti e tagliare i nastri: per le opere pubbliche realizzate a Imperia grazie ai fondi del PNRR è fondamentale garantire fin da subito la pianificazione e le risorse per la loro manutenzione negli anni a venire. È questo il richiamo del gruppo consiliare “Imperia senza Padroni”, attraverso un intervento del consigliere comunale Luciano Zarbano.

«Grazie alle risorse straordinarie del PNRR, la città ha avuto l’opportunità di realizzare diversi interventi che difficilmente sarebbero stati sostenibili con i soli bilanci comunali – spiega Zarbano –. Tuttavia, oggi occorre porsi due domande fondamentali: dove troveremo le risorse per garantire la manutenzione e la funzionalità di queste opere nel tempo, e se il ricorso ai mutui per la manutenzione sia davvero economicamente conveniente per i cittadini».

Secondo il consigliere di opposizione, la responsabilità amministrativa non si esaurisce con la chiusura dei cantieri, poiché ogni infrastruttura o riqualificazione comporta inevitabilmente costi gestionali e manutentivi ordinari e straordinari. Senza un’adeguata programmazione nei bilanci previsionali, tali spese rischiano di ricadere pesantemente sulle casse comunali.