Imperia. Oltre 17 milioni di euro per programmare gli acquisti di beni e servizi nel triennio 2027-2029. È quanto prevede il documento esaminato dalla commissione consiliare, che comprende interventi destinati alla mobilità, alla sicurezza urbana, al settore sociale e alla gestione del patrimonio cittadino. Il piano, già adottato dalla giunta, dovrà essere sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.

Tra le voci figura la digitalizzazione dell’archivio cartaceo dell’urbanistica, con uno stanziamento di 300mila euro distribuiti su tre anni. L’operazione interesserà circa 7.500 pratiche di condono edilizio, con l’obiettivo di rendere consultabile in formato elettronico la documentazione conservata negli uffici. Una spesa di 100mila euro annui che potrebbe rappresentare anche un investimento per l’ente, considerato che l’accesso agli atti prevede il pagamento dei relativi diritti.

Sul fronte della mobilità, il programma conferma il trasporto pubblico a chiamata con mezzi a guida autonoma lungo il collegamento tra Oneglia e Porto Maurizio. Per il progetto sono previsti complessivamente 945mila euro, suddivisi tra 666mila destinati al sistema Navya e 279mila a Bus Company. I veicoli sono di proprietà dell’amministrazione, ma il loro funzionamento comporta due principali costi: il canone riconosciuto alla società produttrice per software e manutenzione, pari a circa 220mila euro annui, e la presenza obbligatoria di un assistente a bordo, per ulteriori 93mila euro. Quest’ultima figura dovrà essere mantenuta fino a quando la normativa consentirà la circolazione senza personale di accompagnamento. Proprio sulle navette sono arrivati i primi interrogativi dell’opposizione. Il consigliere Luciano Zarbano ha chiesto perché il collegamento continui a essere considerato una sperimentazione, nonostante gli stanziamenti previsti per i prossimi tre anni. A rispondere è stato il vice sindaco Fossati, spiegando che, in assenza di una normativa italiana ed europea che disciplini la libera circolazione di questi mezzi, la legge ne consente l’utilizzo soltanto in regime sperimentale. L’ente ha ottenuto il finanziamento e avviato l’iniziativa, che dovrà proseguire per almeno dodici mesi, durata minima prevista. Sul tema è intervenuto anche Lucio Sardi, chiedendo quali garanzie esistano sulla continuità del trasporto dopo il primo anno, considerato che il documento impegna risorse per un intero triennio. Fossati ha risposto di ritenere che l’attività continuerà a essere garantita per tutti e tre gli anni. L’esponente di minoranza ha quindi richiamato l’attenzione sugli obblighi economici assunti dal comune, sollevando anche una richiesta di chiarimenti sul coinvolgimento dell’Università di Enna.

Una parte consistente delle risorse riguarda i servizi sociali. Per il sostegno educativo territoriale e domiciliare rivolto a minori e nuclei familiari fragili sono previsti 1 milione e 80mila euro, con una prima annualità da 300mila. L’intervento interessa l’ambito distrettuale e non esclusivamente il capoluogo. All’inclusione scolastica degli alunni con disabilità vengono destinati 1,5 milioni di euro, per garantire prestazioni educative, assistenza all’autonomia, supporto specialistico e operatori sociosanitari. Un settore nel quale, durante la discussione, è stato evidenziato il livello di organizzazione già raggiunto dall’amministrazione imperiese.

Per la domiciliarità, l’autonomia abitativa e il co-housing sociale lo stanziamento complessivo ammonta invece a 2 milioni e 955mila euro. L’attività, che secondo quanto riferito in commissione segue attualmente 37 persone, comprende forme di sostegno rivolte a chi necessita di accompagnamento nella vita quotidiana. Altri 1,68 milioni sono riservati all’accoglienza integrata dei titolari di protezione internazionale.

Tra le opere di conservazione del patrimonio pubblico compare la manutenzione dei muri cittadini per l’eliminazione della vegetazione infestante, con una previsione di 300mila euro nel triennio, pari a 100mila annui. Il progetto riguarda esclusivamente le strutture di proprietà comunale e contempla la possibilità di utilizzare prodotti chimici autorizzati dall’Asl per contrastare la crescita delle erbe. Una cifra sulla quale Sardi ha espresso perplessità, sottolineando come si tratti di uno stanziamento significativo per la sola rimozione delle piante infestanti dalle superfici pubbliche, senza comprendere quelle appartenenti ai privati.

Per la sicurezza stradale è prevista l’attivazione, mediante gara, di un pronto intervento sulla viabilità, operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette. L’importo ammonta a 540mila euro nell’arco dei tre anni. La polizia locale potrà contare su ulteriori investimenti: 355mila euro per il noleggio, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature fisse destinate al rilevamento automatico della velocità, 172.080 euro per il potenziamento della videosorveglianza e 290mila per i dispositivi di controllo del passaggio con semaforo rosso.

Il documento comprende anche la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ente, con una previsione di 360mila euro, e il rinnovo delle coperture assicurative, per un valore complessivo di 3,5 milioni distribuiti su un periodo contrattuale di sei anni e mezzo. Tra le altre procedure figurano la concessione della gestione del canone unico patrimoniale, del valore stimato di 4 milioni e 950mila euro, e l’affidamento relativo all’ATEM gas, per 2 milioni e 187.929 euro, con oneri destinati a ricadere sul soggetto aggiudicatario secondo quanto illustrato durante la seduta.