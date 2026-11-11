Imperia, mutuo da 1,25 milioni per acquistare l’ex stazione di Porto Maurizio

Nell’operazione anche le gallerie Prarola e Prino, il vecchio casello di via Mazzini e le aree dismesse

Imperia. Il comune procede con l’accensione di un mutuo da 1.250.943,32 euro per acquistare l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio e le relative pertinenze. L’operazione comprende anche le gallerie Prarola e Prino, il vecchio casello di via Mazzini e i terreni lungo il tracciato dismesso. Il prestito sarà contratto con Cassa depositi e prestiti, a tasso fisso, per una durata di 29 anni, attraverso 58 rate semestrali. Il provvedimento è un ulteriore passaggio nell’iter avviato dal consiglio comunale il 30 settembre 2025, con l’obiettivo di acquisire alla proprietà pubblica l’intero complesso immobiliare, inclusi fabbricati, infrastrutture e spazi collegati alla vecchia linea.

L’ex scalo ha accompagnato per oltre un secolo i collegamenti della Riviera di Ponente. Entrato in servizio nel 1872, quando Porto Maurizio era ancora un comune autonomo, rappresentava una delle fermate del percorso costiero che attraversava il centro abitato, a pochi passi dal mare. Per generazioni ha accolto pendolari, turisti e viaggiatori diretti verso Genova e il confine francese.

L’attività è cessata nel novembre 2016, con l’apertura del nuovo tracciato a monte tra Andora e San Lorenzo al Mare e l’entrata in funzione della stazione unica cittadina. Il trasferimento dei binari ha lasciato inutilizzati edifici e gallerie, modificando il paesaggio urbano che per decenni aveva convissuto con il passaggio dei treni.