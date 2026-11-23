Imperia, l’autunno diventa arte nelle mani dei bambini dell’istituto Sauro
Tre giornate di esposizione aperte alle famiglie e alla cittadinanza nei plessi dell’infanzia, tra creatività, natura e apprendimento
Imperia. Foglie, pigne, castagne, rametti e semi si trasformano in piccole opere d’arte grazie alla fantasia degli alunni dell’istituto comprensivo Sauro, protagonisti della mostra «L’Autunno nelle mani dei bambini». L’iniziativa coinvolge le scuole dell’infanzia con tre appuntamenti, dal 23 al 25 novembre, aperti alle famiglie e alla cittadinanza.
Dopo l’esposizione «L’Arte di Accogliere», realizzata dagli studenti della primaria nel plesso di Borgo, l’istituto guidato dalla dirigente scolastica Amanda Chicca prosegue il proprio percorso educativo attraverso un progetto dedicato alla creatività e alla scoperta della natura.
I piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti, hanno raccolto e manipolato materiali naturali, sperimentando forme, colori e consistenze per dare vita a elaborati personali. Un’attività che unisce osservazione, manualità ed espressione delle emozioni, favorendo lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità individuali.
Il lavoro richiama il pensiero della pedagogista Maria Montessori, secondo cui «La mano è lo strumento dell’intelligenza». Attraverso l’esperienza diretta, infatti, i bambini imparano a conoscere ciò che li circonda, trasformando il gioco in un’occasione di apprendimento.
La mostra sarà visitabile il 23 novembre nella scuola di via Armelio, il 24 novembre nel plesso di via Argine Destro e il 25 novembre nella sede di viale Europa. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16 alle 17.30.
L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per avvicinare le famiglie alla vita scolastica e condividere i risultati delle attività svolte in classe. Un percorso che valorizza la curiosità dei più piccoli e dimostra come semplici elementi raccolti nell’ambiente possano diventare strumenti di conoscenza e creazione