Imperia. Foglie, pigne, castagne, rametti e semi si trasformano in piccole opere d’arte grazie alla fantasia degli alunni dell’istituto comprensivo Sauro, protagonisti della mostra «L’Autunno nelle mani dei bambini». L’iniziativa coinvolge le scuole dell’infanzia con tre appuntamenti, dal 23 al 25 novembre, aperti alle famiglie e alla cittadinanza.

I piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti, hanno raccolto e manipolato materiali naturali, sperimentando forme, colori e consistenze per dare vita a elaborati personali. Un’attività che unisce osservazione, manualità ed espressione delle emozioni, favorendo lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità individuali.