Imperia. La grande opera lirica torna al teatro Cavour di Imperia con “La traviata” nella stagione 2026/27 diretta da Sergio Maifredi. Il capolavoro di Giuseppe Verdi che ha reso eterno il personaggio di Violetta, morta di tisi e di amore nella Parigi del 1850, va in scena mercoledì 25 novembre alle 21, con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli, il Coro dell’Opera di Parma diretto da Ruben Ferrari, Renata Campanella, Danilo Formaggia e Sergio Bologna nei ruoli principali di Violetta, Alfredo e Germont per le voci soprano, tenore e baritono.

È una produzione Fantasia in Re, che completa il cast con Anna Malavasi (soprano), Antonio Colamorea (tenore), Luca Gallo (basso), Lorenzo Barbieri (baritono), Giulio Alessandro Bocchi (baritono). Fondata nel 1995 da Stefano Giaroli, dal 1998 ad oggi Fantasia in Re ha prodotto e messo in scena oltre venticinque titoli lirici, con innumerevoli repliche in Italia, in Francia, in Svizzera e in Germania. Stefano Giaroli ha studiato pianoforte, composizione, direzione di coro e d’orchestra ai Conservatori dinReggio Emilia, Bologna e Parma. Dopo un inizio come pianista solista, è progressivamente passato alla direzione, prima di coro, poi d’orchestra, soprattutto in ambito operistico. Nel 2001 ha debuttato come direttore d’opera proprio con “La traviata” alla “Messehalle” di Basilea.

“La traviata” è un melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio (1852), a sua volta ispirato a una vicenda autobiografica. È la terza opera della cosiddetta “trilogia popolare” di Giuseppe Verdi, dopo “Rigoletto” e “Il trovatore”: tre titoli composti in pochi anni che consacrarono definitivamente il genio di Busseto. Con la storia di Violetta raccontata nella “Traviata”, Verdi introduce nell’opera la vita vera, lo scandalo per le convenzioni tradite dalle scelte individuali che mettono in crisi le tradizioni sociali. “Traviata” è la storia d’amore tragica ambientata nella Parigi dei primi anni del Secondo Impero. Alfredo Germont, giovane di buona famiglia provenzale, si innamora di una cortigiana in vista, Violetta Valéry che, travolta dal colpo di fulmine, decide di cambiare vita. Ma la società borghese non perdona una simile deviazione da ciò che viene considerato appropriato. Il padre di Alfredo ottiene dall’ex “dissoluta” (traduzione letterale di “traviata”) che lo lasci, senza però spiegarle la vera ragione della sua decisione. Devastato da ciò che inizialmente scambia per un venir meno dell’amore, Alfredo capisce troppo tardi che la sua amata è stata costretta e che, per di più, è condannata dalla tubercolosi. Sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne. Un dramma reale, semplice e brutale. Una musica potente e indimenticabile, capace di unire una melodia chiara e comunicativa a un forte realismo drammatico.

Biglietteria del teatro: via Felice Cascione 35, Imperia – Tel. 0183 1940197, biglietteria@teatrocavour.it

Solo whatsapp: +39 3792005820.

Apertura: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì anche dalle 17.30 alle 20. Biglietteria on line www.mailticket.it

Bar del teatro e biglietteria aperti un’ora prima degli spettacoli.

Biglietti

Intero primo settore: 50 €, ridotto 45 €.

Intero secondo settore: 45 €, ridotto 40 €.

Intero galleria: 40 €, ridotto 35 €.

Ridotto bambini fino a 13 anni: 15 €.