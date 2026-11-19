Imperia. Quanto sanno di noi gli algoritmi e cosa accadrebbe se l’intelligenza artificiale potesse modificare anche i nostri ricordi? Sono gli interrogativi al centro del prossimo appuntamento del Club di conversazione, in programma sabato 21 novembre alle 11 al Bar 11 di piazza De Amicis, a Oneglia. Ospite dell’incontro sarà Ilaria Bellin, che presenterà i suoi due libri più recenti, un saggio e un romanzo, dedicati al rapporto tra tecnologia e comportamento umano.

Il primo, Marketing [R]evolution. Umano, Intelligente, Sostenibile, analizza le trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nel settore della comunicazione commerciale. Dai sistemi che suggeriscono film e contenuti digitali agli strumenti capaci di prevedere le scelte d’acquisto, l’autrice approfondisce le opportunità offerte dagli algoritmi, soffermandosi sulle questioni legate alla privacy e alla responsabilità di chi li utilizza.

Con La curatrice di memorie, Bellin affronta gli stessi interrogativi attraverso la narrativa. Il romanzo è ambientato in un futuro nel quale diventa possibile cancellare esperienze traumatiche e impiantare nuovi ricordi. La protagonista, Elara, svolge proprio questa attività, finché la richiesta di un uomo d’affari la conduce alla scoperta di un progetto che mette in discussione il suo lavoro e le implicazioni etiche della manipolazione della mente.

Due prospettive differenti per riflettere sul confine tra personalizzazione e controllo, sulle informazioni che affidiamo alla tecnologia e sulle conseguenze di un eventuale intervento diretto sulla memoria individuale. Ilaria Bellin è Senior Marketing & Communication Manager di TXT-Ennova, docente di marketing all’Università di Torino e tutor disciplinare all’Università di Genova. Si occupa di applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito commerciale ed è membro del Board Etico delle Tecnologie Emergenti del comune di Torino.