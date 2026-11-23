Imperia. Inaugurato il nuovo Parco dell’Energia, un’area di circa 42.800 metri quadrati affacciata sul mare, tra Porto Maurizio e Oneglia, nei pressi del depuratore cittadino. Il progetto, realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato ventennale tra il comune e il raggruppamento di imprese formato da Enel Sole, Enel X Italia e Peverelli, completa la riqualificazione della zona centrale del Parco Urbano, trasformandola in uno spazio dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica.

Cuore dell’intervento è un impianto fotovoltaico da 1,2 megawatt di picco, installato sulla copertura del depuratore e destinato ad alimentare il porto di Imperia. Oltre duemila pannelli sfrutteranno l’irraggiamento solare per produrre, secondo quanto dichiarato dal sindaco Claudio Scajola, una quantità di elettricità equivalente al fabbisogno di 500 famiglie. A questi si aggiunge una turbina minieolica da 4 kW.

Il complesso comprende anche soluzioni per la mobilità sostenibile e l’arredo urbano intelligente. Sono state installate tre colonnine multistandard a doppia postazione per la ricarica dei veicoli elettrici, con una potenza complessiva di 60 kW, panchine smart dotate di sistemi per alimentare dispositivi elettronici e illuminazione LED ad alta efficienza. Schermi interattivi consentono di monitorare i dati energetici dell’intera struttura.

Tra gli elementi realizzati figurano un biolago didattico-naturalistico, un sistema di irrigazione alimentato da un’opera di presa in subalveo sul torrente Impero e il Belvedere meditativo, dotato di un totem informativo collegato alla stazione meteorologica. Particolare attenzione è stata riservata al paesaggio, con la scelta di specie vegetali mediterranee resistenti alla siccità e la piantumazione di alberature per mitigare l’impatto visivo del depuratore. La vegetazione costiera contribuisce a integrare le strutture nel contesto naturale, mentre gli affacci sul mare valorizzano la posizione del complesso. Il progetto architettonico è stato curato dall’architetto Schivo, mentre la realizzazione è stata affidata a Peverelli.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, che ha ricordato il rapporto di lunga data con il primo cittadino, sottolineando il valore delle opere pubbliche destinate a rimanere nel tempo.

«Il vostro sindaco, che conosco dai primi anni Duemila, quindi da oltre 25 anni, l’ho sempre considerato una persona volitiva e soprattutto fattiva – ha dichiarato Cattaneo –. Per un amministratore è importante riuscire a realizzare le opere, perché sono quelle che rimangono. Le amministrazioni passano, ne arriva un’altra, ma ciò che viene costruito resta nelle città, non soltanto per chi le governa, ma soprattutto per i cittadini e per i giovani, visto che qui abbiamo tanti ragazzi».

Proprio agli studenti presenti si è rivolto Claudio Scajola, soffermandosi sul significato educativo dell’iniziativa e sulle opportunità offerte dalle fonti rinnovabili. «Venendo qui con Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, che ha finanziato questa meraviglia, pensavo che questa è un’opera educativa. Serve, ragazzi, per farvi comprendere l’importanza dell’ambiente e quanto sia necessario disporre di energia, senza la quale nulla è possibile. Viviamo in un posto benedetto dal Creatore, dove abbiamo tremila ore di sole all’anno e un clima particolarmente mite. Attraverso questo parco riusciremo a produrre elettricità proprio grazie a questa risorsa naturale».

Il sindaco ha quindi richiamato il lavoro svolto per integrare l’impianto nel paesaggio urbano, valorizzando una zona precedentemente occupata dalle strutture di servizio. «Sopra il depuratore abbiamo installato più di duemila pannelli fotovoltaici, riuscendo anche a mascherare l’edificio grazie alla capacità dell’architetto Schivo, che ha curato il progetto, e di Peverelli, che lo ha realizzato. In questo modo possiamo esaltare la bellezza del nostro territorio. Con il sole di Imperia produciamo elettricità sufficiente per 500 famiglie della città».

Scajola ha ricordato anche le attività organizzate per accompagnare l’apertura al pubblico, con animazioni e percorsi dedicati alla conoscenza delle risorse energetiche e al loro rapporto con la natura. Il programma proseguirà fino alle 18, coinvolgendo cittadini e ragazzi. «Oggi non apriamo semplicemente un nuovo parco urbano, ma inauguriamo la Imperia del futuro – ha aggiunto il primo cittadino –. Abbiamo trasformato un’area in un luogo di bellezza e avanguardia tecnologica. Il Parco dell’Energia dimostra che la transizione ecologica può creare spazi vivibili, accoglienti e sostenibili, offrendo ai nostri cittadini e ai turisti un affaccio sul mare unico nel suo genere».