Imperia. Il Tar della Liguria ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto da 900mila euro, oltre Iva, per il recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili. La decisione, che dichiara inefficace anche il contratto stipulato dal comune, ha spinto i consiglieri Ivan Bracco e Loredana Moddafari a presentare un’interpellanza al sindaco Claudio Scajola per chiedere chiarimenti sulla gestione della gara e sulle eventuali responsabilità. La procedura, avviata nel luglio 2025, aveva visto la partecipazione di due concorrenti: il raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Montello S.p.A., Iren Ambiente e Autotrasporti Longa, classificatosi secondo, e La Nettatutto S.r.l., risultata aggiudicataria con determina del 6 ottobre dello stesso anno.

Quest’ultima società, non disponendo di un proprio impianto di trattamento, aveva inizialmente dichiarato di operare come intermediaria verso strutture esterne, ottenendo successivamente dall’amministrazione l’autorizzazione a subappaltare le prestazioni principali ad A2A Ambiente e Ambiente & Risorse. Il 20 novembre 2026 è arrivata la pronuncia del tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentato da Montello e Iren. Secondo quanto riportato nell’interpellanza, i giudici hanno censurato l’operato dell’ente per aver consentito all’impresa vincitrice di integrare e modificare elementi sostanziali dell’offerta dopo la scadenza dei termini, attraverso un utilizzo improprio del soccorso istruttorio e delle successive autorizzazioni al subappalto.

La sentenza dispone il subentro del raggruppamento ricorrente per le prestazioni ancora da eseguire, previa verifica dei requisiti di legge, e condanna il comune al pagamento di 4mila euro di spese legali, oltre accessori. Nel documento Bracco e Moddafari richiamano quelle che definiscono «gravi irregolarità procedurali nella gestione di un appalto pubblico di rilevante valore economico e strategico per la città», sottolineando la necessità di fare chiarezza sulle conseguenze della vicenda.

I due consiglieri chiedono al sindaco di spiegare «quali siano state le valutazioni tecniche e giuridiche che hanno indotto gli uffici comunali a concedere il soccorso istruttorio e le successive autorizzazioni al subappalto, poi giudicate illegittime dal Tar Liguria». Un secondo interrogativo riguarda le iniziative che l’amministrazione intende assumere per «accertare eventuali responsabilità dirigenziali o amministrative in merito all’errore procedurale che ha portato all’annullamento della gara e alla condanna alle spese legali».

L’interpellanza affronta anche i recenti cambiamenti ai vertici politici e tecnici dell’area ambientale. Bracco e Moddafari domandano «se la sostituzione del vicesindaco e l’avvicendamento del dirigente del settore ambiente siano in qualche modo collegati alle criticità emerse nella gestione di questo appalto o ad altre problematiche inerenti al ciclo dei rifiuti».