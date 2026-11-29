Imperia, il questore Andrea Lo Iacono lascia la Liguria per Agrigento: il ringraziamento del Sappe
Il sindacato sottolinea la sensibilità istituzionale e la collaborazione con gli agenti della polizia penitenziaria
Imperia. Il trasferimento del questore Andrea Lo Iacono ad Agrigento è l’occasione per il Sappe Liguria di esprimere gratitudine per il lavoro svolto sul territorio imperiese e per l’attenzione riservata al Corpo di polizia penitenziaria durante il suo mandato.
A nome dell’intera segreteria regionale e degli agenti della provincia, il segretario provinciale Giuseppe Giangrande e il segretario nazionale per la Liguria Vincenzo Tristaino hanno voluto riconoscere pubblicamente la disponibilità dimostrata dal dirigente.
Un rapporto che si è tradotto in concrete occasioni di collaborazione operativa, attraverso il coinvolgimento del personale penitenziario nei servizi esterni in occasione del Festival di Sanremo, della Milano-Sanremo, del Giro d’Italia, nelle attività di ordine pubblico presso lo stadio e nelle operazioni di rimpatrio presso i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr).
Esperienze che hanno consentito agli agenti di mettere le proprie competenze professionali al servizio della collettività, rafforzando la sinergia tra le diverse forze dell’ordine.
«Per il Sappe Liguria, riconoscere chi dimostra attenzione verso la polizia penitenziaria è un dovere istituzionale e sindacale», sottolinea Giangrande, rimarcando il ruolo del Corpo nel sistema della sicurezza nazionale, non circoscritto alle sole attività all’interno degli istituti di pena.
«Il Sappe Liguria ringrazia pertanto il questore Andrea Lo Iacono per aver dimostrato, nel corso del suo mandato, disponibilità al dialogo e rispetto istituzionale verso il nostro Corpo».
Dal sindacato, infine, gli auguri per il nuovo incarico alla guida della questura di Agrigento, nella certezza che saprà affrontarlo con la competenza, l’equilibrio e la professionalità che hanno contraddistinto il suo percorso.