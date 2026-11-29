Imperia. Il trasferimento del questore Andrea Lo Iacono ad Agrigento è l’occasione per il Sappe Liguria di esprimere gratitudine per il lavoro svolto sul territorio imperiese e per l’attenzione riservata al Corpo di polizia penitenziaria durante il suo mandato.

A nome dell’intera segreteria regionale e degli agenti della provincia, il segretario provinciale Giuseppe Giangrande e il segretario nazionale per la Liguria Vincenzo Tristaino hanno voluto riconoscere pubblicamente la disponibilità dimostrata dal dirigente.