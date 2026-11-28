Imperia, il Natale arriva a palazzo civico con la tradizione del presepe
L’opera di Giuseppe Ascheri e Beniamino Gorlero inaugurata sulle note del coro, alla presenza delle autorità
Imperia. L’atmosfera del Natale entra a palazzo civico con la benedizione del presepe, questa mattina, sabato 28 novembre, prima della cerimonia di consegna dei premi San Leonardo. Ad accompagnare il momento le note del coro “Con Claudia”, alla presenza del sindaco Claudio Scajola e delle autorità.
A firmare l’opera sono Giuseppe Ascheri, noto presepista e artigiano imperiese, le cui creazioni sono state esposte anche a Betlemme, e Beniamino Gorlero, che ha maturato la propria esperienza negli allestimenti di salita Ardoino e della basilica di San Giovanni Battista.
Al centro della rappresentazione, frutto dell’incontro tra arte, fede e manualità, la grotta della Natività, che richiama, attraverso la semplicità dell’ambientazione, i valori dell’umiltà, dell’accoglienza e della speranza. Un omaggio alla tradizione presepiale imperiese e a un patrimonio culturale tramandato nel tempo, che trova spazio anche nella sede del municipio.