Imperia, il comune acquisisce gratuitamente una porzione di strada in via De Marchi

Imperia. Una porzione di sedime stradale in via De Marchi entrerà a far parte del demanio comunale attraverso una cessione a titolo gratuito. La proposta è stata esaminata questa mattina dalla II Commissione consiliare. A illustrare l’operazione è stata l’assessore Monica Gatti , che ha spiegato come l’area, situata lungo una laterale della carreggiata, appartenga a un soggetto privato che, non avendola mai utilizzata per le proprie finalità, ha proposto di trasferirla senza alcun corrispettivo all’amministrazione. Il passaggio avverrà in base alla legge che consente agli enti locali di regolarizzare la titolarità di superfici destinate a uso pubblico da oltre vent’anni, previo consenso degli attuali proprietari.

A intervenire è stato anche la consigliere Loredana Modaffari, che ha invece chiesto se siano state effettuate verifiche sullo stato dei luoghi. In particolare, ha sollevato la questione delle condizioni del muraglione, chiedendo se ne sia stata valutata la stabilità per prevenire eventuali criticità. Sul punto è nato un botta e risposta con il consigliere Daniele Ciccione, che ha osservato come per anni quelle superfici siano state utilizzate dalla collettività senza che nessuno sollevasse dubbi sulla tenuta della struttura. Una questione emersa, ha sottolineato, soltanto nel momento in cui l’amministrazione ha avviato la procedura per formalizzarne l’acquisizione.