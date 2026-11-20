Economia|
Imperia, il 23 novembre la presentazione del “Rapporto Economico – Imperia 2025”
Dati economici, scenari regionali e sfide demografiche al centro della mattinata nella sede camerale di via Schiva
Imperia. Si terrà lunedì 23 novembre 2026 alle 10 presso la Sala multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria (via Tommaso Schiva, 29), la presentazione del “Rapporto Economico – Imperia 2025”, organizzata con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.
Il programma della mattinata
Ore 10.00 – Saluti istituzionali: intervengono Enrico Lupi (presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria), Antonio Giaccari (Prefetto di Imperia), Claudio Scajola (sindaco di Imperia e presidente della Provincia) e Alessio Piana (assessore regionale allo Sviluppo economico).
Ore 10.30 – Dati e prospettive: Paolo Cortese (Centro Studi Tagliacarne) presenta il “Rapporto Economia Provinciale – Imperia 2025”, seguita dall’analisi di Livia Simongini (Prometeia) su scenari macroeconomici e tendenze regionali.
Ore 11.30:Focus demografico: Letizia Mencarini (Università Bocconi) interviene su trasformazioni demografiche e sfide per Italia e Liguria.
Ore 12.15 – Conclusioni: modera i lavori Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.