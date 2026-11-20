Il programma della mattinata

Ore 10.00 – Saluti istituzionali: intervengono Enrico Lupi (presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria), Antonio Giaccari (Prefetto di Imperia), Claudio Scajola (sindaco di Imperia e presidente della Provincia) e Alessio Piana (assessore regionale allo Sviluppo economico).

Ore 10.30 – Dati e prospettive: Paolo Cortese (Centro Studi Tagliacarne) presenta il “Rapporto Economia Provinciale – Imperia 2025”, seguita dall’analisi di Livia Simongini (Prometeia) su scenari macroeconomici e tendenze regionali.

Ore 11.30:Focus demografico: Letizia Mencarini (Università Bocconi) interviene su trasformazioni demografiche e sfide per Italia e Liguria.

Ore 12.15 – Conclusioni: modera i lavori Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.