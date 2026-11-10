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Imperia, gli studenti della scuola Sauro celebrano la “Giornata mondiale della Gentilezza” su Radio Spazio Ivrea

10 novembre 2026 | 16:07
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di Stefania Orengo

Stefania Orengo

Imperia, gli studenti della scuola Sauro celebrano la &#8220;Giornata mondiale della Gentilezza&#8221; su Radio Spazio Ivrea

Protagonisti di una trasmissione dedicata alle iniziative per coinvolgere la città

Imperia. Saranno gli studenti dell’I.C. Sauro a raccontare in radio le proprie idee, i gesti e i progetti per diffondere la gentilezza, in occasione della Giornata mondiale dedicata a questo valore, che ricorre il 13 novembre.

Per il secondo anno consecutivo, l’istituto imperiese aderisce al progetto nazionale «Costruiamo Gentilezza». Giovedì 12 novembre, dalle 19 alle 21 circa, i ragazzi saranno ospiti di Radio Spazio Ivrea per celebrare la ricorrenza attraverso la propria voce e la musica.

Saranno proprio gli alunni a svelare le iniziative pensate per questa nuova edizione, insieme agli insegnanti e ad alcuni cittadini che hanno saputo coinvolgere in prima persona. Adulti che hanno raccolto il loro invito, scegliendo di mettersi in gioco al loro fianco e dando vita a una collaborazione concreta tra la scuola e la città. Le proposte sono pronte a uscire dalle aule, raggiungere ogni angolo di Imperia e chiamare l’intera comunità a diventarne protagonista.

«Possiamo anticiparvi soltanto lo slogan di uno degli atti gentili più significativi: “Facciamo lievitare la Gentilezza”. E questa volta il lievito c’entra davvero! Non spoileriamo di più! Tutti sintonizzati su www.radiospazioivrea.it, giovedì 12 novembre alle ore 19.00: vi aspettiamo in radio con una carica di Gentilezza contagiosa!», fanno sapere i ragazzi.