Giovedì 12 novembre|
Imperia, gli studenti della scuola Sauro celebrano la “Giornata mondiale della Gentilezza” su Radio Spazio Ivrea
Protagonisti di una trasmissione dedicata alle iniziative per coinvolgere la città
Imperia. Saranno gli studenti dell’I.C. Sauro a raccontare in radio le proprie idee, i gesti e i progetti per diffondere la gentilezza, in occasione della Giornata mondiale dedicata a questo valore, che ricorre il 13 novembre.
Per il secondo anno consecutivo, l’istituto imperiese aderisce al progetto nazionale «Costruiamo Gentilezza». Giovedì 12 novembre, dalle 19 alle 21 circa, i ragazzi saranno ospiti di Radio Spazio Ivrea per celebrare la ricorrenza attraverso la propria voce e la musica.
Saranno proprio gli alunni a svelare le iniziative pensate per questa nuova edizione, insieme agli insegnanti e ad alcuni cittadini che hanno saputo coinvolgere in prima persona. Adulti che hanno raccolto il loro invito, scegliendo di mettersi in gioco al loro fianco e dando vita a una collaborazione concreta tra la scuola e la città. Le proposte sono pronte a uscire dalle aule, raggiungere ogni angolo di Imperia e chiamare l’intera comunità a diventarne protagonista.
«Possiamo anticiparvi soltanto lo slogan di uno degli atti gentili più significativi: “Facciamo lievitare la Gentilezza”. E questa volta il lievito c’entra davvero! Non spoileriamo di più! Tutti sintonizzati su www.radiospazioivrea.it, giovedì 12 novembre alle ore 19.00: vi aspettiamo in radio con una carica di Gentilezza contagiosa!», fanno sapere i ragazzi.