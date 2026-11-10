Imperia, gli studenti della scuola Sauro celebrano la “Giornata mondiale della Gentilezza” su Radio Spazio Ivrea

Saranno proprio gli alunni a svelare le iniziative pensate per questa nuova edizione, insieme agli insegnanti e ad alcuni cittadini che hanno saputo coinvolgere in prima persona. Adulti che hanno raccolto il loro invito, scegliendo di mettersi in gioco al loro fianco e dando vita a una collaborazione concreta tra la scuola e la città. Le proposte sono pronte a uscire dalle aule, raggiungere ogni angolo di Imperia e chiamare l’intera comunità a diventarne protagonista.