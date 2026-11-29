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Imperia, Fratelli d’Italia saluta il questore Lo Iacono: «Grazie per il lavoro svolto»
Il direttivo provinciale augura buon proseguimento per il nuovo incarico ad Agrigento
Imperia. Il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia esprime il proprio ringraziamento al questore Lo Iacono, in partenza per Agrigento, per l’attività svolta nell’Imperiese dal 2024.
Gli esponenti del partito sottolineano la peculiarità di una provincia di confine, che richiede particolare attenzione sul fronte della legalità, dal contrasto alla criminalità organizzata legata al fenomeno migratorio alla tutela della pubblica sicurezza e alla lotta al traffico di stupefacenti.
«La presenza costante della Polizia di Stato, come delle altre forze dell’ordine, sul nostro territorio è motivo di serenità per i cittadini», evidenzia il direttivo, riconoscendo al questore la capacità di comprendere, sin dall’inizio del suo mandato, le esigenze della realtà locale, garantendo la vicinanza delle istituzioni alla popolazione attraverso azioni di prevenzione e ascolto.
Fratelli d’Italia rivolge infine a Lo Iacono gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, nella convinzione che anche la comunità agrigentina saprà apprezzarne la preparazione, la serietà e il senso del dovere.