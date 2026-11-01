Imperia, Fratelli d’Italia: «Dalla Cgil meno accuse e più confronto»

Imperia. Qui di seguito, la risposta del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia a seguito delle dichiarazioni della Cgil.

«Dal salario giusto alla crescita dell’occupazione, dai risultati del turismo agli investimenti per il nuovo ospedale di Taggia, i numeri raccontano una Liguria che lavora e investe. La Cgil Imperia dovrebbe confrontarsi con i fatti, non limitarsi alla polemica politica. Fa discutere l’ennesimo attacco della Cgil di Imperia al senatore Berrino, chiamato in causa sulla questione salariale attraverso la richiesta di introdurre un salario minimo.

La tutela dei lavoratori è una questione troppo importante per essere trasformata in uno strumento di contrapposizione politica. Un sindacato ha pieno diritto di criticare, ma deve anche avere l’onestà di riconoscere gli interventi realizzati e interrogarsi sui risultati della propria attività contrattuale. La difesa dei lavoratori non può diventare una battaglia a corrente alternata, tanto più quando si pretende di attribuire tutte le responsabilità al governo in carica, dimenticando che il problema dei salari, della precarietà e del potere d’acquisto accompagna il nostro paese da molti anni e attraversa diverse stagioni politiche.

Basti ricordare le profonde modifiche introdotte dalla riforma Fornero del 2012 sull’articolo 18, e quelle del Jobs Act del 2015 sul sistema delle tutele contro i licenziamenti. La Cgil si oppose a quelle riforme, ma oggi è legittimo chiedere a tutte le organizzazioni sindacali un bilancio complessivo dei risultati ottenuti in questi anni, soprattutto sul fronte delle retribuzioni e del miglioramento delle condizioni contrattuali.

Sulla questione salariale, inoltre, il governo Meloni ha scelto di intervenire concretamente introducendo il principio del salario giusto con il decreto-legge n. 62 del 2026, convertito nella legge n. 112 del 25 giugno 2026. Un intervento che valorizza il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative e punta a contrastare il lavoro sottopagato. È importante distinguere questo strumento da un salario minimo legale universale, ma è altrettanto importante riconoscere che un intervento normativo è stato realizzato. Descrivere il governo come immobile significa ignorare un provvedimento concreto.

Resta poi una questione che la Cgil dovrebbe affrontare con altrettanta determinazione, ovvero la qualità della contrattazione collettiva. I sindacati hanno una responsabilità fondamentale nel pretendere rinnovi tempestivi, contrastare i trattamenti inadeguati e garantire che gli accordi sottoscritti producano miglioramenti effettivi nelle buste paga. La difesa dei lavoratori si esercita anche ai tavoli contrattuali, non soltanto nelle piazze e nei comunicati stampa. Ma c’è soprattutto un altro aspetto che la Cgil Imperia sembra sottovalutare, parlare di lavoro significa anche creare le condizioni affinché il lavoro ci sia, le imprese possano crescere e il territorio possa sviluppare le proprie potenzialità.

E proprio i numeri della Liguria raccontano una realtà che merita di essere riconosciuta.

Nel 2025 la nostra regione ha raggiunto 651.186 occupati, con 17.287 lavoratori in più rispetto all’anno precedente, pari a una crescita del 2,7%. Sono aumentati anche il lavoro dipendente, il tempo pieno e i contratti a tempo indeterminato. I dati più recenti presentati dal presidente Marco Bucci indicano inoltre 660.530 occupati, una crescita dell’1,5%, un tasso di occupazione del 69,6% e una disoccupazione scesa al 3,8%. Non sono problemi risolti, ma sono risultati che certamente non descrivono una regione ferma o incapace di produrre opportunità. E per la provincia di Imperia ci sono motivi particolarmente significativi per guardare avanti. Nel fine settimana di Ferragosto, dal 14 al 16 agosto, il nostro territorio ha raggiunto il 98% di occupazione delle strutture ricettive, il dato più alto tra tutte le province liguri. Un risultato straordinario per il Ponente, che conferma la forza attrattiva della nostra provincia e il valore delle imprese che ogni giorno lavorano per accogliere visitatori e turisti. La Liguria, nel periodo agosto 2025-agosto 2026, ha superato i 25,2 milioni di presenze turistiche, registrando oltre 823mila pernottamenti in più rispetto ai dodici mesi precedenti. Per Imperia questi numeri significano opportunità per alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali, aziende agricole e per tutto l’indotto. Significano lavoro, investimenti e possibilità di crescita.

La sfida è, adesso, consolidare questi risultati attraverso la destagionalizzazione, valorizzando non soltanto la stagione estiva, ma anche i borghi, l’entroterra, le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio culturale del nostro territorio. Più mesi di attività significano maggiori possibilità di lavoro e una prospettiva di maggiore continuità occupazionale. Ma il bilancio della regione riguarda anche interventi strategici per il futuro dell’imperiese.

In sanità, tra le priorità figura il nuovo ospedale di Taggia, un progetto fondamentale per il Ponente ligure, per il quale è stato fissato al 15 novembre il termine per la presentazione delle proposte. A livello regionale sono stati inoltre previsti 18 milioni di euro per migliorare il trattamento economico di oltre 23mila dipendenti del sistema sanitario, mentre gli investimenti complessivi nella sanità ligure nel 2026 raggiungono 5 miliardi e 60 milioni di euro.

Sul fronte della sicurezza idrogeologica sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure, un intervento importante per la tutela delle comunità locali. Non meno importante è il sostegno alle imprese, al commercio e all’agricoltura. La regione ha messo in campo misure per le attività commerciali e artigianali, contributi per gli investimenti, interventi per l’efficientamento energetico e risorse per sostenere le aziende agricole, i giovani imprenditori e le attività dell’entroterra. Sono scelte che riguardano direttamente anche la nostra provincia, dove le piccole imprese, il commercio di prossimità, il turismo e l’agricoltura rappresentano una parte essenziale del tessuto economico.

Questo è il punto che la Cgil dovrebbe considerare quando parla di lavoro, non esiste tutela occupazionale senza sviluppo economico, non esistono nuove assunzioni senza imprese che investono, non esiste stabilità lavorativa senza un sistema produttivo capace di generare opportunità, e non si aumenta il salario minimo per decreto. Naturalmente, non diciamo che va tutto bene, si può fare sempre meglio, e su questo il governo Meloni ce la sta mettendo tutta, nonostante una situazione mondiale molto difficile e complicata. I salari devono continuare a crescere, la precarietà va contrastata, i giovani devono trovare maggiori opportunità e il potere d’acquisto delle famiglie deve essere tutelato. Ma proprio per questo servono responsabilità, collaborazione istituzionale e proposte concrete, non una rappresentazione sistematicamente negativa di tutto ciò che viene fatto.

Alla Cgil riconosciamo il diritto di manifestare e di criticare, ma chiediamo altrettanta disponibilità a riconoscere i progressi, a confrontarsi sui numeri e a rendere conto dei risultati della propria attività contrattuale. La coerenza non può essere invocata soltanto nei confronti degli altri. La responsabilità non può essere richiesta esclusivamente alle istituzioni. E la difesa dei lavoratori non può ridursi a una contrapposizione permanente con chi governa. La provincia di Imperia ha bisogno di lavoro, imprese forti, infrastrutture, servizi efficienti e investimenti. Ha bisogno di chi contribuisce a costruire opportunità.