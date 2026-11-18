Imperia. L’aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 sarà adottato tra dicembre e gennaio, in comune ad Imperia. Presvisti nterventi sulla digitalizzazione degli archivi edilizi, la riqualificazione del parco urbano San Leonardo e la realizzazione di una cittadella amministrativa nell’ex caserma Crespi. Sono alcune delle novità illustrate dal vicesindaco Giuseppe Fossati durante la discussione sulla nota di aggiornamento al documento.

Tra gli obiettivi figura la possibilità per cittadini e professionisti di richiedere e ricevere online gli atti urbanistici, accedendo al portale comunale tramite Spid o carta d’identità elettronica. Il sistema punta a ridurre i tempi di risposta e alleggerire il lavoro degli uffici, che nell’ultimo triennio hanno gestito 4.987 istanze. Fossati ha poi illustrato gli sviluppi del progetto relativo all’ex caserma Crespi, dove sono partiti i lavori per la nuova sede dei carabinieri e altri servizi pubblici. L’Agenzia del Demanio ha presentato una pratica per estendere l’intervento alle ex scuderie e alla palazzina comando, con l’obiettivo di concentrare diverse funzioni istituzionali in un’unica area, una sorta di cittadella amministrativa. Prevista anche una variante al piano regolatore portuale per ridefinire l’assetto delle zone interessate dagli interventi di valorizzazione, per quanto riguarda la zona commerciale.

Per il parco urbano San Leonardo è stata presentata una proposta di project financing che comprende un punto di ristoro, il noleggio di biciclette e servizi igienici pubblici nella zona di levante. Il progetto sarà pubblicato per consentire ad altri operatori di avanzare eventuali alternative prima della gara. Sul fronte del patrimonio prosegue la ricognizione degli immobili comunali, con una rappresentazione grafica completa delle proprietà dell’ente, mentre per lo Sportello unico delle attività produttive (Suap) è prevista la digitalizzazione delle procedure.

Il vicesindaco ha richiamato anche le novità normative sulle assunzioni, con l’eliminazione del tetto storico di spesa per il personale. Una modifica che potrebbe ampliare i margini di intervento dell’amministrazione, già al di sotto delle percentuali massime previste per la capacità assunzionale. In materia di sicurezza, confermato il noleggio degli autovelox esistenti e presentata una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno per potenziare la videosorveglianza cittadina.

L’addizionale comunale Irpef resterà allo 0,8% anche nel 2027, con un gettito previsto di 5 milioni di euro. Una stima prudenziale, come spiegato dall’assessore Monica Gatti, che tiene conto delle possibili modifiche al regime forfettario e delle conseguenti ripercussioni sulle entrate municipali. Per il momento nessuna riduzione, ma resta aperta la possibilità di introdurre agevolazioni per le fasce economicamente più fragili, come proposto dal consigliere di opposizione Luciano Zarbano. La normativa nazionale, ha precisato Gatti, contempla già alcune esenzioni per i redditi bassi, mentre ulteriori interventi potranno essere valutati in base alle risorse disponibili.