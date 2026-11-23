Imperia. L’economia provinciale cresce, sostenuta soprattutto da turismo, commercio, ristorazione e costruzioni, ma restano le difficoltà legate ai redditi delle famiglie, alla tenuta delle imprese e all’invecchiamento della popolazione. È quanto emerge dal rapporto economico 2025, che analizza l’andamento del territorio attraverso i principali indicatori demografici, occupazionali e produttivi.

Il mercato del lavoro mostra segnali favorevoli, con un aumento degli occupati e un’espansione delle attività legate al terziario. La domanda di personale riguarda principalmente accoglienza, vendite, pulizie ed edilizia. Restano però alcune criticità strutturali, a partire dal divario tra uomini e donne, dalla difficoltà delle aziende nel reperire figure qualificate e dalla forte stagionalità di numerose professioni.

Sul fronte demografico, la provincia registra una lieve crescita dei residenti, sostenuta esclusivamente dai flussi migratori. Il saldo naturale rimane ampiamente negativo, con i decessi che superano le nascite, mentre aumenta il peso degli anziani. La presenza dei giovani continua a essere ridotta rispetto alla media italiana, delineando prospettive che dipenderanno dalla capacità di attrarre nuovi abitanti e trattenere le generazioni più giovani.

Il sistema produttivo presenta una sostanziale stabilità, nonostante un lieve saldo negativo tra aperture e chiusure delle attività e una graduale diminuzione delle aziende operative. Le ditte individuali rappresentano ancora la componente prevalente, mentre aumentano le società di capitale. Si rafforzano soprattutto il comparto immobiliare e alcuni servizi, a fronte di un andamento meno favorevole per manifattura, agricoltura e costruzioni. In espansione l’imprenditoria straniera, mentre quella femminile e giovanile mantiene una buona capacità di tenuta.

Un ruolo centrale continua a essere svolto dall’agricoltura, caratterizzata dalle coltivazioni florovivaistiche, olivicole e vitivinicole. Il Ponente ligure concentra circa il 70% della produzione agricola regionale legata ai fiori e alle piante ornamentali, settore che deve confrontarsi con la concorrenza estera e gli elevati costi di gestione. In pieno campo, il valore lordo per ettaro raggiunge circa 186,8 mila euro per le altre piante fiorite e 136,4 mila euro per quelle ornamentali. In serra supera i 300 mila euro per ettaro per queste ultime, mentre il crisantemo arriva a circa 282 mila euro.

La viticoltura mostra un andamento complessivamente positivo, con superfici sostanzialmente stabili e un graduale incremento dei quantitativi. Più difficile la situazione dell’olivicoltura, che nel 2025 registra una marcata contrazione dei raccolti, attribuita soprattutto all’alternanza produttiva delle piante e alle condizioni climatiche sfavorevoli.

L’industria mantiene un peso contenuto rispetto al terziario, pur registrando un aumento del valore aggiunto e della produttività manifatturiera. Il tessuto aziendale rimane composto prevalentemente da piccole e medie realtà, con una limitata presenza di attività ad alta tecnologia. L’artigianato conferma invece una capacità di tenuta superiore alle medie regionale e nazionale, grazie soprattutto alle lavorazioni tradizionali, all’edilizia e alle prestazioni professionali.

Il commercio resta uno dei pilastri dell’economia imperiese. Tra il 2021 e il 2023 sono aumentati sia gli addetti sia il valore aggiunto, ma la produttività continua a risultare inferiore alla media italiana. La presenza diffusa di esercizi di piccole dimensioni limita le possibilità di investimento e rende necessario rafforzare digitalizzazione e competitività.

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, le esportazioni si mantengono su livelli superiori a quelli precedenti la pandemia, nonostante un lieve rallentamento nel 2025. Agricoltura e industria alimentare rappresentano oltre la metà delle vendite internazionali, con Germania e Francia tra i principali mercati di destinazione. Il saldo commerciale rimane ampiamente positivo, pur registrando una riduzione dell’avanzo a causa della maggiore crescita delle importazioni.

La ricchezza generata dalle attività economiche ha registrato tra il 2021 e il 2024 un incremento superiore a quello della Liguria, del Nord-Ovest e della media nazionale. Oltre l’80% del valore aggiunto deriva dai servizi, a conferma della specializzazione terziaria del territorio. Rimane tuttavia inferiore al dato italiano l’indicatore pro capite, condizionato dalla prevalenza di aziende con una minore intensità di capitale e tecnologia.

Più delicata la situazione finanziaria delle famiglie. Dopo l’aumento registrato tra il 2021 e il 2024, nell’ultimo anno il reddito disponibile lordo ha segnato una variazione nulla, diversamente dagli incrementi osservati nel resto della regione e del Paese. Le retribuzioni da lavoro dipendente hanno continuato a salire, ma a un ritmo più contenuto, mentre i proventi da capitale hanno subito una lieve flessione.

Anche il credito evidenzia andamenti differenti. Nel 2025 sono cresciuti i finanziamenti destinati ai nuclei familiari, mentre quelli concessi alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, hanno registrato una contrazione più marcata rispetto ai territori di confronto. La riduzione dei tassi di interesse ha migliorato le condizioni di accesso ai prestiti, senza però eliminare le differenze nei costi sostenuti dalle aziende.

Segnali positivi arrivano dal mercato immobiliare. Dopo il rallentamento del biennio 2023-2024, le compravendite hanno ripreso a salire nel 2025, con un incremento superiore alle medie regionale e nazionale. La domanda si concentra prevalentemente sulle abitazioni di piccola e media superficie, ma aumenta anche l’interesse per gli immobili di pregio e di ampia metratura, sostenuto dall’attrattività turistica e dalla presenza di seconde case.

Il turismo continua a rappresentare uno dei principali motori dello sviluppo locale. Tra il 2021 e il 2025 gli arrivi sono aumentati progressivamente, con una componente internazionale ormai prevalente. Si riduce però la permanenza media dei visitatori, orientati verso soggiorni più brevi e frequenti. Rimane marcata la concentrazione delle presenze nei mesi estivi, nonostante il crescente interesse per entroterra, patrimonio culturale, enogastronomia e attività all’aria aperta.

A completare il quadro è l’economia del mare, che contribuisce alla creazione di ricchezza e occupazione attraverso ricettività costiera, ristorazione, nautica, portualità e cantieristica. Il comparto presenta un’incidenza superiore alla media nazionale, ma risente della stagionalità turistica e delle dimensioni contenute della filiera industriale.