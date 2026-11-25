Il “ministero degli Esteri” della scuola: Stefano Spitali e Sofia Bonfatti, presidente e vice, raccontano le prospettive di uno strumento di rappresentanza ancora poco utilizzato

Imperia. «Il rappresentante d’istituto è un po’ il ministero degli Interni della scuola. La consulta è il ministero degli Affari esteri». È il paragone utilizzato da Stefano Spitali, studente del liceo Cassini, per spiegare ai coetanei le funzioni dell’organismo di cui è presidente. Un incarico al quale si aggiunge quello di vicecoordinatore regionale. Al suo fianco, nella realtà imperiese, Sofia Bonfatti, vicepresidente e allieva dell’Amoretti.

A circa un mese dal rinnovo dei vertici, i due ragazzi hanno iniziato a delineare le priorità del mandato, partendo da una criticità: la scarsa conoscenza dell’organismo proprio tra i banchi. «Dobbiamo rappresentare tutti gli studenti della provincia», spiega Spitali, evidenziando come molti ignorino persino l’esistenza di questo strumento. L’obiettivo è instaurare un rapporto più stretto con i delegati degli istituti, ma anche comunicare attraverso i social per raggiungere direttamente i compagni.

Tra i progetti anche quello di rivedere il funzionamento della consulta, cambiando il modo di organizzare le attività. Contest, gare di debate e competizioni sportive sono alcune delle idee in fase di elaborazione per favorire la partecipazione dei giovani, andando oltre il tradizionale modello delle conferenze, durante le quali il pubblico si limita ad ascoltare. «La consulta è sempre stata considerata un organo molto esterno dalla scuola», osserva Bonfatti, sottolineando come spesso venga percepita quale struttura posta al di sopra degli alunni, chiamata a impartire insegnamenti anziché coinvolgerli. La volontà è invece quella di lavorare insieme ai compagni, partendo dalle difficoltà vissute quotidianamente tra i banchi.

La disinformazione, secondo i nuovi vertici, riguarda anche il corpo docente. «Nel momento in cui sono stata eletta nella mia scuola mi chiedevano: ma tu cos’è che fai?», racconta la vicepresidente, ricordando come l’organismo esista da trent’anni.Una situazione riscontrata anche al di fuori dei confini provinciali. Durante la plenaria ligure, Stefano Spitali ha avuto modo di confrontarsi con i colleghi genovesi, reduci dall’esperienza al Salone Orientamenti, dove era stato allestito uno stand dedicato alla rappresentanza scolastica. In quell’occasione sarebbe emerso come molti insegnanti non ne conoscessero le funzioni.

A Imperia la consulta conta soltanto 14 componenti e non tutti gli istituti hanno espresso propri delegati. Oltre al presidente e alla vicepresidente, ne fanno parte consiglieri eletti tra gli studenti del polo tecnologico, del Ruffini, del Ruffini-Aicardi, dell’Amoretti, del Vieusseux, del Colombo e del Cassini.

Tra le principali questioni emerse dal confronto regionale figura l’edilizia scolastica, con particolare attenzione alle condizioni delle strutture e alla necessità di lavori di manutenzione e ristrutturazione. I ragazzi pongono l’accento anche sui metodi di insegnamento, auspicando che venga lasciato maggiore spazio alla creatività e allo sviluppo del pensiero autonomo, andando oltre la semplice trasmissione delle nozioni. Una possibilità di ampliare il raggio d’azione arriva dal nuovo incarico di Spitali. A palazzo Ducale, a Genova, i presidenti e i vicepresidenti delle quattro consulte provinciali hanno eletto alla guida del coordinamento ligure una studentessa savonese, affiancata dal rappresentante imperiese.