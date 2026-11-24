Imperia. Avvicinare i giovani alle realtà produttive locali, fornire strumenti per compiere scelte professionali consapevoli e rafforzare il dialogo tra istruzione e imprese. Sono gli obiettivi dell’appuntamento ospitato questa mattina dalla Camera di commercio Riviere di Liguria, dedicato alla formazione delle nuove generazioni e alla premiazione degli elaborati realizzati dai ragazzi.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’ente camerale attraverso il servizio «Orientamento lavoro – Una bussola per il futuro», volto a favorire l’incontro tra il sistema scolastico e quello occupazionale, accompagnando gli alunni nella conoscenza degli sbocchi professionali e agevolando le aziende nell’individuazione di personale qualificato. A rivolgersi ai partecipanti è stato il presidente Enrico Lupi, che ha sottolineato il valore dell’informazione nella costruzione del proprio avvenire, invitando i presenti a interrogarsi sulle prospettive di inserimento nel mercato occupazionale: «La Camera di commercio è la casa delle imprese», ha ricordato, evidenziando l’impegno dell’istituzione nel fornire un quadro del tessuto economico.

A portare il contributo dell’ufficio scolastico territoriale di Imperia è stata Federica Briata, referente per l’orientamento, che ha evidenziato il valore delle esperienze maturate durante gli studi: «La formazione scuola-lavoro è proprio il primo passo che voi riuscite a fare nel mondo del lavoro pur rimanendo nella scuola. E vi si aprono diversi orizzonti». Briata ha richiamato l’attenzione anche sull’impiego delle tecnologie di ultima generazione e sul legame delle proposte con il contesto locale, in linea con gli indirizzi del ministero dell’Istruzione e del Merito, ringraziando Unioncamere per l’opportunità offerta agli istituti.