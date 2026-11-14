Imperia, crocevia delicato a Genova: contro il Ligorna serve la svolta

La sfida segna il vero battesimo esterno per mister Amedeo Di Latte , chiamato alla guida della prima squadra dopo il terremoto societario di inizio mese che ha portato all’esonero di Franco Lerda. Dopo l’esordio amaro in panchina al “Ciccione” di domenica scorsa – conclusosi con la sconfitta di misura contro il Saluzzo nonostante gli applausi di incoraggiamento della gradinata nord – il tecnico nerazzurro cerca subito punti pesanti per invertire la rotta e dare concretezza al nuovo corso.

Di fronte ci sarà però uno degli ostacoli più complicati dell’intero campionato. Il Ligorna, terza forza calcistica del capoluogo ligure, si conferma una formazione estremamente solida e quadrata, capace di stazionare stabilmente in zona play-off a quota 18 punti, tre lunghezze più avanti rispetto ai ponentini (fermi a 15). Giocare sul terreno genovese rappresenta storicamente un’impresa ardua per chiunque: il manto sintetico piuttosto datato dell’impianto locale e l’organizzazione tattica dei biancazzurri rendono il campo del Ligorna un autentico fortino, dove le formazioni ospiti raramente riescono a fare bottino pieno.