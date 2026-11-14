Imperia, crocevia delicato a Genova: contro il Ligorna serve la svolta
Dopo la sconfitta in casa di domenica scorsa, di misura contro il Saluzzo, mister D Latte cerca tre punti importanti su uno dei campi più ostici della Liguria
Imperia. Trasferta ad alta tensione lontano dalle mura amiche per l’Imperia. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio anticipato alle ore 14.30 per la dodicesima giornata del girone A di Serie D, i nerazzurri scenderanno in campo a Genova per affrontare il Ligorna.
La sfida segna il vero battesimo esterno per mister Amedeo Di Latte, chiamato alla guida della prima squadra dopo il terremoto societario di inizio mese che ha portato all’esonero di Franco Lerda. Dopo l’esordio amaro in panchina al “Ciccione” di domenica scorsa – conclusosi con la sconfitta di misura contro il Saluzzo nonostante gli applausi di incoraggiamento della gradinata nord – il tecnico nerazzurro cerca subito punti pesanti per invertire la rotta e dare concretezza al nuovo corso.
Di fronte ci sarà però uno degli ostacoli più complicati dell’intero campionato. Il Ligorna, terza forza calcistica del capoluogo ligure, si conferma una formazione estremamente solida e quadrata, capace di stazionare stabilmente in zona play-off a quota 18 punti, tre lunghezze più avanti rispetto ai ponentini (fermi a 15). Giocare sul terreno genovese rappresenta storicamente un’impresa ardua per chiunque: il manto sintetico piuttosto datato dell’impianto locale e l’organizzazione tattica dei biancazzurri rendono il campo del Ligorna un autentico fortino, dove le formazioni ospiti raramente riescono a fare bottino pieno.
Per l’Imperia, tuttavia, il margine d’errore inizia a ridursi. La nuova società ha effettuato investimenti importanti in estate, allestendo una rosa con nomi di spessore e costruita per recitare un ruolo di primo piano. Dopo i due cambi in panchina maturati in meno di tre mesi – prima Riolfo in agosto, poi Lerda a novembre – la piazza si attende una scossa netta sul piano dei risultati e della continuità.
Quella di domani a Genova diventa così molto più di una semplice tappa di calendario: è un crocevia fondamentale per misurare la tenuta mentale del gruppo e il lavoro settimanale di Di Latte. Tornare dalla trasferta genovese con un risultato positivo significherebbe non solo agganciare direttamente i padroni di casa in classifica, ma anche mandare un segnale forte all’intero girone sulle reali ambizioni nerazzurre.