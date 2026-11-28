Imperia. Segnali positivi sul fronte della natalità imprenditoriale, ma resta la preoccupazione per il progressivo ridimensionamento del comparto artigiano. È la fotografia della provincia di Imperia tracciata dai dati camerali più recenti, che al 30 settembre 2026 registrano 24.314 imprese sul territorio.

Nel terzo trimestre dell’anno la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha rilevato 297 iscrizioni e 228 cessazioni non d’ufficio, con un saldo positivo di 69 attività. Un risultato in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il saldo si era fermato a +47.

A preoccupare è però l’andamento dell‘artigianato. Le imprese attive sono 7.111, contro le 7.265 di un anno prima, con una contrazione del 2,1% e una perdita di 154 attività. Anche il commercio mostra segnali di difficoltà: tra luglio e settembre 2026 il numero delle imprese registrate è diminuito dello 0,46% rispetto alla fine di giugno.

«Il saldo positivo del trimestre racconta la voglia di fare impresa. Le 154 attività artigiane in meno rispetto a un anno fa ci dicono quanto sia urgente lavorare sulla continuità», dichiara Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia. «Quando una bottega chiude senza che nessuno la rilevi, il territorio rischia di perdere un mestiere e un servizio di prossimità. Nell’entroterra questo pesa ancora di più, perché per una riparazione o un intervento di manutenzione le famiglie possono dover percorrere molti più chilometri».

La situazione locale si inserisce in un quadro nazionale che, tra il 2014 e il 2024, ha visto crescere le imprese attive di quasi 390mila unità (+8,9%) e gli addetti di circa 2,8 milioni (+17,2%). È quanto emerge dall’elaborazione dell’Area Studi e Ricerche di CNA su dati Istat. L’occupazione è aumentata a un ritmo quasi doppio rispetto al numero delle imprese, sebbene con differenze significative tra i territori: Napoli ha registrato la maggiore crescita percentuale delle imprese (+19,7%), mentre Milano guida l’incremento degli addetti (+43,2%).

Per CNA Imperia la sfida è fare in modo che anche nel Ponente ligure le micro e piccole imprese possano consolidarsi, investire e garantire occupazione stabile. L’associazione chiede a Regione, Comuni e Camera di Commercio l’apertura di un confronto operativo per rendere i bandi più accessibili alle realtà di dimensioni ridotte, facilitare l’accesso al credito attraverso strumenti di garanzia e sostenere i passaggi generazionali.

«Chiediamo procedure semplici, tempi certi per i contributi e percorsi di formazione con scuole e imprese per avvicinare i giovani ai mestieri. Dove un titolare si avvicina alla pensione, bisogna poter preparare per tempo il subentro e il trasferimento delle competenze», aggiunge Vazzano.