Scajola: «Ci fermiamo, diciamo bravi e grazie. In una società sempre pronta a puntare il dito e molto lenta nell’apprezzare il valore, è un monento anche educativo»

Imperia. La dedizione delle religiose del monastero di Santa Chiara, l’impegno professionale dello psicologo Roberto Ravera e i successi sportivi di Oliver Mulas. A loro sono stati conferiti questa mattina, nella sala consiliare di palazzo civico, i Premi San Leonardo Città di Imperia, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al patrono. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Circolo Parasio e con il coinvolgimento delle associazioni locali, rende omaggio a quanti si sono distinti per il contributo offerto alla comunità.

«Ogni anno, intorno alla festa del nostro santo patrono, ci diamo appuntamento qui e lo facciamo per qualcosa di semplice, ma nel contempo sempre più raro: ci fermiamo e diciamo bravi e grazie – ha esordito il sindaco Claudio Scajola –. In una società sempre pronta a puntare il dito e molto lenta nell’apprezzare il valore, è un bel momento, credo anche educativo». Il primo cittadino ha annunciato la volontà di ampliare la partecipazione delle realtà del territorio: «Oggi siamo qui per apprezzare tre storie molto significative. Sono diverse, a prima vista anche lontanissime, eppure hanno qualcosa in comune: in tutte e tre c’è disciplina, c’è il dono di sé, c’è la capacità di mettere il proprio impegno al servizio di qualcosa che va oltre se stessi».

Nell’anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, il riconoscimento alla comunità delle Clarisse, rappresentata da madre Chiara Libera, richiama l’attualità del messaggio francescano, fondato sulla semplicità, sulla fraternità e sul rispetto per ogni creatura. Soffermandosi sul legame tra le religiose e il capoluogo, Scajola ha sottolineato: «Le logge di Santa Chiara sono uno degli angoli più belli, più riconoscibili della nostra città. Un’immagine che ogni imperiese porta con sé dovunque vada. Sono in qualche modo il nostro biglietto da visita e, allo stesso tempo, un pezzo di casa per ognuno di noi».

Al professor Ravera, direttore della struttura complessa di Psicologia, il premio è stato attribuito per il ruolo avuto nelle ricerche del piccolo Allen, il bambino scomparso nel 2025 a Ventimiglia. «Giorni bui, in cui il tempo sembrava sospeso, in cui si alternavano la speranza e la paura – ha ricordato il sindaco –. In quei momenti il professor Ravera ha messo a disposizione la sua esperienza, la sua competenza e, direi, anche il suo coraggio, offrendo alle forze dell’ordine un contributo decisivo».

La Chiave d’argento è stata invece assegnata a Oliver Mulas, carabiniere e campione italiano dei 110 metri a ostacoli. Rivolgendosi al giovane atleta, Scajola ha ricordato il proprio passato sportivo: «So cosa significa rinunciare a un periodo con gli amici per fare allenamenti, cosa significa la fatica. E so che nessuna vittoria arriva mai per caso. È un insegnamento che mi sono portato dietro per tutta la vita». Un augurio per il prosieguo della carriera agonistica, ma anche un messaggio rivolto alle nuove generazioni: «Abbiamo bisogno di belle storie, di begli esempi per i nostri ragazzi».