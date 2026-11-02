Imperia celebra il 4 novembre, cerimonia in piazza della Vittoria per l’Unità nazionale e le Forze armate

Un omaggio ai caduti di tutte le guerre e ai valori di libertà, pace e democrazia. Interverranno il prefetto Antonio Giaccari e il sindaco Claudio Scajola

Imperia. Rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il Paese, ricordare il significato dell’unità nazionale e riaffermare i valori sui quali si fonda la Repubblica. È questo lo spirito della commemorazione organizzata per il 4 novembre, una ricorrenza che unisce memoria storica, senso delle istituzioni e riconoscenza verso quanti operano al servizio della collettività.

L’appuntamento è fissato per mercoledì alle 10.30, in piazza della Vittoria, con un’iniziativa promossa dalla prefettura, dal comune e dalla Provincia. Il programma prevede lo schieramento dei reparti, seguito dalla rassegna del prefetto e dall’alzabandiera. Saranno quindi resi gli onori ai caduti di tutte le guerre, prima della lettura dei messaggi augurali. A prendere la parola saranno il rappresentante del Governo sul territorio, Antonio Giaccari, e il sindaco nonché presidente dell’ente provinciale, Claudio Scajola.

La data ricorda l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti nel 1918, che segnò per l’Italia la fine della Prima guerra mondiale e il completamento del processo di unificazione. Una pagina di storia che porta con sé anche il ricordo delle sofferenze e delle perdite umane provocate dai conflitti, richiamando la responsabilità di custodire la pace e trasmettere alle nuove generazioni il significato della convivenza democratica.