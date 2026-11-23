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Interessati alcuni tratti di salita Aicardi, corso Salvador Allende e strada del Muraglione. Il comune provvederà alla sostituzione gratuita delle targhette civiche

Imperia. Tre strade cittadine cambieranno nome. Il comune ha avviato il procedimento amministrativo per modificare la denominazione di alcuni tratti di salita Aicardi, corso Salvador Allende e strada del Muraglione, con il conseguente aggiornamento della numerazione civica. La decisione nasce dalla necessità di identificare le aree di circolazione che si sviluppano per una lunghezza superiore ai 30 metri e presentano numerosi accessi, attualmente contraddistinti da esponenti numerici difficilmente sostituibili con quelli alfabetici.

Nel dettaglio, la porzione di salita Aicardi comprendente gli esponenti del civico 50 assumerà il nome di via dell’Oliveto Sperimentale. Il segmento di corso Salvador Allende, relativo al numero 44 e ai suoi accessi, diventerà via Giudice Francesco Coco, mentre quello di strada del Muraglione, corrispondente al 20 e alle rispettive diramazioni, sarà intitolato via delle Erbe.

Come previsto dalla normativa vigente, ogni spazio destinato alla viabilità deve essere distinto da una propria denominazione. Il mantenimento dello stesso nome è consentito per diramazioni di piccola entità, preferibilmente chiuse e di dimensioni contenute entro i 30 metri. Quelle che superano tale lunghezza devono invece ricevere un’intitolazione autonoma.

Una volta deliberata la variazione e ottenuta l’autorizzazione prefettizia, l’amministrazione provvederà a comunicare d’ufficio i nuovi indirizzi alle famiglie residenti e ai titolari della tassa sui rifiuti, oltre che agli enti competenti, tra cui prefettura, questura, motorizzazione civile, Asl, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, Agenzia delle Entrate, catasto, Poste Italiane e Camera di Commercio.