Imperia. Meno adempimenti burocratici per i gestori delle strutture ricettive e maggiori strumenti di controllo per contrastare l’evasione dell’imposta di soggiorno. Sono alcune delle modifiche contenute nella proposta approvata dalla giunta il 19 novembre, all’esame della commissione consiliare questa mattina, prima del passaggio in consiglio comunale. La pratica prevede una riscrittura complessiva della disciplina introdotta nel 2018 e aggiornata nel 2022 e nel 2023. Come illustrato dall’assessore Marcella Roggero, tra gli interventi figura l’abolizione dell’obbligo di presentazione del conto di gestione, il cosiddetto modello 21, e della relativa sanzione di 500 euro. Una novità che recepisce gli orientamenti delle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui il titolare dell’esercizio non è più considerato agente contabile, bensì responsabile d’imposta.

A catalizzare il dibattito è stata l’introduzione dell’accertamento induttivo, meccanismo già adottato da diverse città italiane a vocazione turistica, tra cui Sanremo. In assenza di documentazione attendibile, l’amministrazione potrà determinare in via presuntiva l’importo dovuto, considerando la capacità ricettiva dell’attività oppure il numero dei posti letto e la percentuale di occupazione delle strutture presenti sul territorio. Il nodo sollevato dalla minoranza riguarda l’attendibilità dei parametri e il rischio di contenziosi. Ivan Bracco ha chiesto di esplicitare nel regolamento i criteri utilizzati, suggerendo il ricorso ai portali istituzionali della questura e della regione. Lucio Sardi invece è favorevole a una formulazione che consenta di acquisire ulteriori elementi, come quelli relativi ai consumi energetici, senza limitarsi agli indicatori già individuati.

Il timore, espresso dalla maggioranza, in meriro, è che indicazioni troppo restrittive possano limitare il campo d’azione dell’ente, anche alla luce della continua evoluzione dei sistemi di prenotazione. Le verifiche prevedono già un incrocio delle informazioni disponibili online, con particolare attenzione agli esercizi che cambiano denominazione mantenendo invariato il codice identificativo regionale o che risultano apparentemente cessati. Sul piano delle garanzie, il consigliere Luciano Zarbano ha chiesto chiarimenti sul contraddittorio preventivo, sollevando anche una questione tecnica relativa all’errato richiamo normativo in materia di comunicazioni mensili. Il provvedimento contempla una rimodulazione delle penalità secondo criteri di gradualità e proporzionalità, adeguandole alle disposizioni legislative del 2024, l’esenzione per le persone con disabilità e la possibilità di rateizzare le somme dovute.