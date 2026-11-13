Imperia, AVS presenta «La città che vorrei-voterei»: un questionario per dare voce ai cittadini

Imperia. Dare voce agli imperiesi e raccogliere indicazioni sulle priorità, i problemi e gli interventi necessari per migliorare la qualità della vita. È l’obiettivo di La città che vorrei-voterei, il questionario promosso da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). L’iniziativa prenderà il via sabato 14 novembre con la distribuzione dei moduli e l’allestimento del primo banchetto nella stessa strada, dove i partecipanti potranno compilare le schede all’interno di una simbolica cabina elettorale, per poi depositarle in un’urna. Una modalità scelta per richiamare il momento del voto, attribuendo però alla popolazione un ruolo attivo nella definizione delle future decisioni amministrative.

A spiegare il senso del progetto è il consigliere Lucio Sardi: «Abbiamo deciso di rendere i cittadini protagonisti attraverso uno strumento che ci permetta di raccogliere direttamente sentimenti, problematiche e proposte sulla città. Vogliamo ottenere elementi concreti e costruire un rapporto utile anche in vista del prossimo appuntamento elettorale, considerando che ci stiamo avvicinando alla conclusione della legislatura. Ci interessa sapere come gli imperiesi vivono il territorio, che cosa apprezzano e quali cambiamenti vorrebbero. Non vogliamo limitarci a trasmettere messaggi semplificati o preconfezionati, ma offrire alle persone la possibilità di esprimersi e avanzare suggerimenti alla politica. Il nostro compito sarà valorizzare questi contributi».

La consultazione nasce dalla volontà di AVS di proporre un’alternativa a quello che considera un sistema decisionale accentrato, nel quale le questioni locali vengono affrontate senza un adeguato coinvolgimento della comunità e, secondo i promotori, talvolta contro la sua stessa volontà. Il documento affronta sette tematiche considerate centrali per il benessere collettivo e richiede circa 20 minuti per la compilazione. Non si tratta quindi di un semplice sondaggio, ma di un’occasione per esprimere valutazioni, esigenze e suggerimenti sui diversi aspetti della realtà imperiese.

Le risposte saranno completamente anonime. Oltre alla versione cartacea distribuita ai banchetti, sarà possibile partecipare anche online, così da favorire l’adesione delle nuove generazioni. Le informazioni verranno successivamente analizzate esclusivamente in forma aggregata, permettendo di individuare gli argomenti maggiormente sentiti e le azioni ritenute più urgenti.