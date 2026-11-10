Imperia, al Ruffini nasce l’indirizzo AFM Musica e Spettacolo: presentazione con Stefano Senardi

Imperia. Un nuovo indirizzo di studi dedicato alla gestione economica e organizzativa del settore musicale e dello spettacolo. È la proposta dell’IIS G. Ruffini, che martedì 17 novembre alle 16 presenterà il percorso AFM Musica e Spettacolo nell’aula magna di via Terre Bianche, alla presenza del produttore e dirigente discografico Stefano Senardi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze amministrative, finanziarie e gestionali applicate all’industria culturale. Non si tratta di insegnare a suonare uno strumento, ma di preparare figure professionali capaci di organizzare eventi, seguire contratti, amministrare bilanci e trasformare idee artistiche in progetti imprenditoriali.

«La tecnica per l’impresa. La cultura per la persona» è il motto scelto per sintetizzare la filosofia del corso, che affianca alla preparazione economica una conoscenza delle dinamiche legate al mondo dell’intrattenimento.

A illustrare l’offerta formativa saranno il dirigente scolastico Ronco e il responsabile Gollo. Interverrà anche Renata Vallò, già dirigente di banca e attuale presidente della Banda di Alassio.

Ospite della presentazione sarà Stefano Senardi, produttore e manager discografico che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi protagonisti della musica italiana. La sua esperienza offrirà agli studenti uno sguardo diretto sulle opportunità professionali e sulle competenze richieste dal settore.

Spazio anche al gruppo teatrale del Ruffini, guidato dai professori D’Isa e Peirone, che parteciperà all’incontro portando sul palco il contributo degli allievi.