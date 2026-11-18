Imperia. Un percorso di studi che affianca alle materie economiche competenze legate alla musica, allo spettacolo e all’organizzazione di eventi. È il nuovo indirizzo AFM Musicale e dello Spettacolo dell’istituto Ruffini, presentato a studenti e famiglie durante un incontro al quale ha partecipato anche Stefano Senardi, professionista del settore discografico. Il corso integra la formazione in amministrazione, finanza e marketing con conoscenze specifiche per la gestione di progetti artistici, risorse economiche e manifestazioni. L’obiettivo è offrire una preparazione tecnica e umanistica, mantenendo le opportunità di lavoro e prosecuzione degli studi previste dal diploma quinquennale.

Ad aprire la presentazione è stato il dirigente scolastico Luca Ronco, seguito da Gianni Gollo, docente di economia aziendale e responsabile dell’iniziativa, che ha illustrato il piano didattico e le finalità della proposta. Durante l’incontro è stato proiettato anche un breve video degli insegnanti del Ruffini impegnati a suonare insieme, a testimonianza della collaborazione tra le diverse discipline. Tra gli interventi quello di Renata Vallò, ex dirigente di banca e organizzatrice di eventi e bande musicali, che ha raccontato la propria esperienza professionale soffermandosi sulle capacità necessarie per coordinare persone, attività e risorse.

Particolare attenzione ha suscitato la testimonianza di Stefano Senardi, che ha illustrato le dinamiche dell’industria musicale attraverso esempi concreti. Non basta il talento per lavorare in questo ambito: occorre saper costruire un progetto, amministrare un budget, coordinare una squadra e seguire ogni fase della realizzazione di una manifestazione. Aspetti che rientrano nella preparazione prevista dal nuovo indirizzo. A chiudere l’appuntamento è stato il gruppo teatrale dell’istituto, guidato dai professori Giorgia D’Isa e Giovanni Peirone, con il supporto del tecnico Riccardo Picco.