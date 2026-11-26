Imperia. «Chi guadagna meno deve poter pagare meno». È quanto sostiene il consigliere comunale Luciano Zarbano, che il 22 novembre ha depositato una mozione per chiedere una tassazione più attenta alle diverse capacità economiche dei cittadini. Nel prossimo consiglio comunale verrà esaminata la conferma dell’aliquota addizionale all’Irpef per il 2027 allo 0,8 per cento, la misura massima consentita dalla legge, con un gettito previsto di 5 milioni di euro. Come nel 2026, per le fasce economicamente più deboli non è stata prevista alcuna riduzione dell’imposta né una soglia di esenzione.

«Ad una mia richiesta durante la commissione consiliare del 18 novembre l’assessore competente si era detta disponibile a valutare agevolazioni per i redditi più bassi. È un’apertura che apprezzo. Chiedo soltanto che diventi un impegno concreto – dichiara Zarbano – perché non è giusto ignorare la differenza tra chi arriva a fatica alla fine del mese e chi dispone di un reddito elevato».

Come evidenzia il consigliere, la normativa consente ai comuni di introdurre esenzioni e aliquote differenziate in base alla capacità contributiva. A Imperia, chi ha un reddito imponibile di 12.000 euro versa all’ente 96 euro, mentre in altre città non pagherebbe nulla. «Imperia è uscita in anticipo dal piano di riequilibrio. Se i conti sono in ordine, adesso è il momento giusto per pensare ai cittadini», sottolinea Zarbano.

La mozione chiede di impegnare sindaco e giunta a predisporre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per il 2027 e comunque entro il 31 marzo, simulazioni con soglie di esenzione di 10.000, 12.000 e 15.000 euro e aliquote differenziate per fasce di reddito.