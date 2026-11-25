Imperia . La città di Imperia accoglie 30 nuovi cittadini italiani. La cerimonia e il riconoscimento della cittadinanza, si è svolta ieri nella suggestiva sala consiglio, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Simone Vassallo su delega del Sindaco Claudio Scajola .

Tra i nuovi italiani figurano 5 neo-maggiorenni – originari di Turchia e Romania – e 6 minori (provenienti da Perù, Turchia e Tunisia).

«Accogliere nuovi cittadini italiani, soprattutto giovani, consolida la coesione sociale di Imperia. Che queste persone abbiano scelto la nostra città come casa è un traguardo che ci riempie d’orgoglio. Le rilevazioni di fine novembre raccontano una realtà aperta e vitale, arricchita da 114 nazionalità: la dimostrazione di un’integrazione riuscita e di una crescita condivisa per le nuove generazioni», dichiara il Presidente del Consiglio Simone Vassallo.