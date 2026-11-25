Imperia accoglie 30 nuovi cittadini: oltre 42.900 residenti e 114 nazionalità rappresentate
La comunità peruviana si conferma la più numerosa
Imperia. La città di Imperia accoglie 30 nuovi cittadini italiani. La cerimonia e il riconoscimento della cittadinanza, si è svolta ieri nella suggestiva sala consiglio, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Simone Vassallo su delega del Sindaco Claudio Scajola.
Tra i nuovi italiani figurano 5 neo-maggiorenni – originari di Turchia e Romania – e 6 minori (provenienti da Perù, Turchia e Tunisia).
Sono 42.984 i cittadini residenti nel Comune di Imperia( dati aggiornati al 19 novembre 2026). Una realtà sempre più multiculturale, in cui accanto ai 35.048 cittadini italiani convivono 7.936 residenti di cittadinanza straniera, pari al 18,5% dell’intera popolazione.
Complessivamente, il tessuto sociale imperiese accoglie persone provenienti da ben 114 diverse nazionalità (inclusa una persona apolide). Analizzando la distribuzione geografica delle provenienze, emerge con netta evidenza il primato della comunità peruviana, che si attesta come la più numerosa in assoluto sul territorio comunale con 1.312 residenti, rappresentando da sola il 16,53% del totale della popolazione straniera.
Subito dopo il Perù si colloca la comunità turca, che conta 1.251 residenti (15,76%), seguita quasi a pari merito da quella albanese, con 939 cittadini (11,83%), e da quella tunisina, con 936 residenti (11,79%). Queste prime quattro nazionalità coprono complessivamente oltre la metà dei cittadini stranieri presenti in città.
«Accogliere nuovi cittadini italiani, soprattutto giovani, consolida la coesione sociale di Imperia. Che queste persone abbiano scelto la nostra città come casa è un traguardo che ci riempie d’orgoglio. Le rilevazioni di fine novembre raccontano una realtà aperta e vitale, arricchita da 114 nazionalità: la dimostrazione di un’integrazione riuscita e di una crescita condivisa per le nuove generazioni», dichiara il Presidente del Consiglio Simone Vassallo.