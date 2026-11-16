Imperia, 66 negozi chiusi. Confcommercio consegna le chiavi ai sindaci: «Riapriamo le porte al commercio»

Per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su questo fenomeno, Confcommercio ha promosso oggi, a livello nazionale, l’iniziativa “Viviamo la città. La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”

Imperia. Sono 66 le attività commerciali che hanno chiuso i battenti a Imperia. Un dato che si inserisce in un quadro nazionale altrettanto preoccupante: tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparsi 156mila punti vendita, mentre oggi i locali sfitti superano quota 450mila, tra centri storici e periferie.

Numeri che raccontano una progressiva desertificazione commerciale, con conseguenze che vanno ben oltre la perdita di posti di lavoro e di opportunità economiche. Ogni saracinesca abbassata significa infatti un servizio in meno per i cittadini, un presidio in meno sul territorio e un luogo di incontro e socialità che scompare.

Per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su questo fenomeno, Confcommercio ha promosso oggi, a livello nazionale, l’iniziativa “Viviamo la città. La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”.

La mobilitazione ha coinvolto anche il Ponente ligure: a Imperia, Diano Marina, Arma di Taggia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia i rappresentanti dell’associazione hanno consegnato simbolicamente ai rispettivi sindaci le chiavi dei negozi che hanno cessato l’attività, accompagnandole con proposte per sostenere il commercio di prossimità e favorire la rigenerazione urbana.

Un gesto dal forte valore simbolico, pensato per aprire un confronto concreto con le amministrazioni locali sulla necessità di tutelare le attività esistenti, incentivare nuove aperture e restituire una funzione economica e sociale agli spazi commerciali oggi inutilizzati.

Per Confcommercio le imprese di vicinato rappresentano infatti una vera e propria infrastruttura civica: non soltanto attività economiche, ma elementi fondamentali per mantenere vivi i quartieri, garantire servizi e rafforzare le relazioni all’interno delle comunità. Una risorsa che, come tale, deve essere conosciuta, sostenuta e messa nelle condizioni di continuare a operare.

«Questa è un’operazione che nasce a livello nazionale da Confcommercio nazionale. È un gesto simbolico, la consegna delle chiavi, per denunciare una situazione che è abbastanza grave, nel senso che dal 2012 quasi 160.000 aziende, 156.000 aziende, hanno chiuso. Questo cosa significa? Significa una desertificazione, quello di cui noi abbiamo paura, noi commercianti, di vedere le strade, e le vetrine chiuse.», afferma il presidente di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassarre, «E questo per noi è un dramma incredibile, in un momento delicato, ma soprattutto in una nazione come l’Italia, che del commercio e dei pubblici esercizi ne fa la sua risorsa migliore. E quindi la consegna delle chiavi cosa significa? In primo luogo, se ragioniamo sui locali chiusi, la chiave, quel gesto simbolico di riaprire le attività chiuse, e per i locali aperti da una vita, è quello di poterli aiutare, di sostenerli.