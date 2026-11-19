Sanremo. Come cambia il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale? E come si accompagna l’evoluzione delle imprese salvaguardando le tutele e valorizzando le persone? Sono questi gli interrogativi al centro del Convegno nazionale dei Centri Studi Ancl, in programma domani, venerdì 20 novembre, al Casinò di Sanremo. L’appuntamento è preceduto oggi, giovedì 19 novembre, dai lavori del Consiglio nazionale dell’Associazione.

L’iniziativa, intitolata «In tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro che cambia tra tutele, specialità e nuove geometrie contrattuali nell’era dell’intelligenza artificiale», riunirà nella Città dei fiori consulenti del lavoro, rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle trasformazioni che riguardano il lavoro, le imprese e le professioni.

Il punto di partenza della riflessione è il richiamo all’articolo 35 della Costituzione, declinato nelle sue molteplici sfaccettature: dall’impatto dell’intelligenza artificiale alle nuove configurazioni dei rapporti contrattuali, fino alle tutele e alle prospettive occupazionali del paese. Ampio spazio sarà dedicato anche al ruolo del consulente del lavoro, chiamato non soltanto a interpretare le norme, ma ad affiancare le imprese nei processi di cambiamento contribuendo alla qualità del lavoro.

«Da oltre settant’anni rappresentiamo e tuteliamo gli interessi della professione del consulente del lavoro. Il tema di questo quarantaquattresimo anniversario degli incontri del nostro centro studi è l’articolo 35, e mi fa particolarmente piacere parlarne a Sanremo, al Casinò, perché oggi abbiamo davanti a noi delle sfide nel mondo del lavoro, per l’avvento dell’intelligenza artificiale. Ma a noi tutto ciò non spaventa, perché saremo in grado di trovare l’approccio giusto per affrontare ciò che verrà. Il mondo del lavoro vive di complessità, specialmente normativa, che ci condiziona, nonché di accordi che tutelano il lavoratore. Il nostro ruolo è quello di mediare, attraverso un complesso di sistema di regole, per permettere ai lavoratori di poter svolgere la propria professione. Per l’occasione, avremo ventiquattro relatori, provenienti dai nostri centri studi territoriali di tutta Italia», dichiara il presidente dell’Ancl, Enrico Vannicola.

Sull’importanza dell’appuntamento per la città interviene anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: «Il presidente Di Meco e i presidenti Vannicola e Sandiano si sono impegnati tantissimo per portare nella nostra città questo evento nel mese di novembre. Per noi il turismo congressuale è fonte di grandi presenze, specialmente in un periodo di bassa stagione come questo. Il Casinò è uno dei luoghi più importanti della città, e noi tutti siamo felici e onorati di avervi qui».

Parole di apprezzamento arrivano anche dai vertici del Casinò di Sanremo, con il presidente Giuseppe Di Meco, «Si tratta di un evento molto importante per i temi trattati, con professionisti di alto calibro che interverranno come relatori. Il ruolo dei consulenti del lavoro ogni tanto passa un po’ sotto traccia; a volte, però, sono proprio loro che fanno svoltare la definizione di progetto. Sono molto interessato a questo incontro, e sono felice di poterlo ospitare al Casinò. Ringrazio il presidente nazionale Ancl Enrico Vannicola, e il presidente provinciale Secondo Sandiano. Un ringraziamento va anche al comune di Sanremo, e all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni».

A concludere gli interventi, il presidente dell’Unione provinciale Ancl Secondo Sandiano: «Ringrazio il presidente del Casinò, l’assessore al Turismo, il sindaco Mager, e gli assessori regionali Scajola e Lombardi per ciò che concerne il supporto locale che ci è stato offerto per l’organizzazione di questo convegno. È stata una grande squadra. Per me essere qui, in questo teatro, è fonte di grande soddisfazione, in quanto è la prima volta che a livello nazionale riusciamo a organizzare qui un evento come questo».

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali: porterà il benvenuto della città il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, mentre per la Regione Liguria interverranno gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi. Prenderanno parte all’incontro anche l’assessore al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni e il presidente del Casinò Giuseppe Di Meco. Per l’Ispettorato nazionale del lavoro parteciperà Stefano Marconi, mentre Doriano Destri interverrà in rappresentanza dell’Enpacl.