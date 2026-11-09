Il saluto|
Il sindaco di Diano Marina si congratula con Carlo Alberto Indellicati, nuovo presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Il magistrato era stato ospite della città ligure nel 2024, quando aveva partecipato come relatore a una conferenza dedicata alla prevenzione e al contrasto della mafia
Diano Marina. Il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi rivolge le proprie congratulazioni a Carlo Alberto Indellicati, insediatosi alla presidenza del Tribunale di Reggio Emilia. Il magistrato, già presidente della sezione penale del Tribunale di Imperia, era stato accolto a Diano Marina nel novembre 2024 come ospite e relatore della conferenza “Mafia: conoscerla per prevenirla e combatterla”.
In quell’occasione Indellicati aveva condiviso con il pubblico la propria esperienza nella magistratura e nel contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della collaborazione dei cittadini. Un incontro che aveva offerto alla comunità un’occasione di approfondimento su un tema di particolare rilevanza per il territorio.
«A nome mio e dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco – Rivolgo al dottor Indellicati le più sincere congratulazioni per il nuovo incarico. Diano Marina ha avuto il piacere di accoglierlo e di ascoltare il suo contributo su un tema fondamentale come la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata. Gli auguro buon lavoro, con stima e riconoscenza per il servizio che continuerà a svolgere al servizio della giustizia e delle istituzioni».
Indellicati raccoglie il testimone da Cristina Beretti, alla guida del Tribunale di Reggio Emilia dal 2018.