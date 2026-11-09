Il sindaco di Diano Marina si congratula con Carlo Alberto Indellicati, nuovo presidente del Tribunale di Reggio Emilia

Diano Marina . Il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi rivolge le proprie congratulazioni a Carlo Alberto Indellicat i, insediatosi alla presidenza del Tribunale di Reggio Emilia . Il magistrato, già presidente della sezione penale del Tribunale di Imperia, era stato accolto a Diano Marina nel novembre 2024 come ospite e relatore della conferenza “Mafia: conoscerla per prevenirla e combatterla”.

In quell’occasione Indellicati aveva condiviso con il pubblico la propria esperienza nella magistratura e nel contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della collaborazione dei cittadini. Un incontro che aveva offerto alla comunità un’occasione di approfondimento su un tema di particolare rilevanza per il territorio.

«A nome mio e dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco – Rivolgo al dottor Indellicati le più sincere congratulazioni per il nuovo incarico. Diano Marina ha avuto il piacere di accoglierlo e di ascoltare il suo contributo su un tema fondamentale come la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata. Gli auguro buon lavoro, con stima e riconoscenza per il servizio che continuerà a svolgere al servizio della giustizia e delle istituzioni».